Víctor Fernández: "Hubo demasiados contratiempos"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, reconoció los méritos acumulados por el rival para sumar la victoria, a la vez que lamentó todas las adversidades que sufrió el conjunto aragonés sobre el césped de Son Moix. "El triunfo del Mallorca ha sido merecido. Estuvieron más agresivos, más verticales. Pero nosotros tuvimos demasiados contratiempos ante un equipo que lleva una inercia muy favorable. Por ejemplo, la lesión a los 15 minutos de juego de Dorado. Además, nos meten un gol fuera de tiempo en el primer tiempo. Cuando estábamos en nuestro mejor momento, con Pep Biel por delante de los medios, llegó la segunda tarjeta a Nieto, que fue muy rigurosa e injusta. Ellos tenían ambición y nosotros nos quedamos desarmados y con nula capacidad de reacción", indicó Fernández.

El técnico zaragocista no desvirtuó el triunfo del conjunto que entrena Vicente Moreno. "No discuto el triunfo del Mallorca. Está jugando con confianza. Eso sí, todas las decisiones le han beneficiado. El partido del lunes ante el Nástic hay que empezar a jugarlo ya. Nosotros hemos ayudado a que se equivocara el árbitro. Ellos tienen gente rápida e intencionada", reconoció, para luego insistir en la necesidad de reaccionar. "El partido estaba igualado y con alternativas. Hemos arriesgado con los cambios. A partir de la expulsión, hay otro análisis. No nos va a hacer mella la derrota. Sabíamos de la dificultad del partido, pero el marcador no nos hace más daño, porque no vamos a bajar la cabeza. El análisis tiene muchas lecturas. Es feo el resultado, pero solo hemos perdido tres puntos. Ya me encargaré yo de que no queden secuelas", recordó.

Pese a que el Zaragoza encajó tres goles, Víctor concluyó lamentando los errores cometidos en ataque. "Es mucho más fácil de digerir un 3-0 a favor que en contra. No justifico el resultado, pues el Mallorca es justo vencedor, pero hemos tenido demasiados contratiempos. Cuando íbamos a por el empate, nos han expulsado un jugador. No teníamos argumentos para pelear con 10 jugadores. Me preocupa no finalizar las jugadas en ataque", concluyó.