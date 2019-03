Un 'ejecutivo' Víctor Fernández sacude a la LFP por el fútbol en lunes

Fútbol y gestión. Deporte y asuntos societarios. Balón y despachos. Césped y reivindicaciones de índole sindical. Víctor Fernández, en la previa del partido de este sábado ante el Elche en La Romareda, habló como entrenador y, también, en papel de ejecutivo de la entidad, entremezclando los dos planos del día a día del Real Zaragoza.

Lo hizo en primer término, obviamente, abordando el partido crucial que toca dirimir ante los ilicitanos. Y, esta vez, en segunda instancia, no se cortó ni un pelo en adoptar un rol más propio de directivo para sacudir a la Liga de Fútbol Profesional una reprimenda por el hecho de que el equipo zaragocista sea el que más partidos ha jugado durante el año (con el Málaga) fuera de los fines de semana -en viernes y lunes- y que, además, esa situación se vaya a agravar a partir de hoy pues los 3 próximos duelos fijados para el Real Zaragoza serán en la franja de los lunes por la noche.

Víctor fue contundente en su postura. "Sábados y domingos son los días del fútbol. Son los días del juego, del espectáculo. El lunes no es el día del espectáculo. El domingo, el fin de semana, sí: para niños, para padres, para madres, para familias... para todo el mundo", arremetió con contundencia en el arranque de su opinión.

"¿Por qué nos ponen a nosotros en lunes? Pues no lo sé. No tengo ni idea, sinceramente. Pero vengo diciendo desde el principio que llegué que aquí tienen que cambiar muchas cosas. Y hay que pelearlas desde el club. Aunque seamos minoría y seamos uno en una Liga que la forman 22 clubes de Segunda y 20 de Primera", lanzó al aire con dirección a los despachos zaragocistas.

Y Fernández prosiguió con su tesis. "Me parece muy bien que haya unos intereses comerciales, porque el Real Zaragoza vende. Es evidente, porque si no la televisión no nos elegiría a nosotros el lunes. Seguro que han hecho un estudio de mercado y el Zaragoza tiene más pinchazos que cualquier equipo de la Segunda División. Muy bien. Pues vamos a jugar los lunes. Pero tiene que haber una contrapartida", extendió Víctor su postura.

"¿Por qué al Real Madrid y al Barcelona les dan más dinero que al Alavés, o al Huesca, o al Villarreal? Es evidente: porque los pinchazos televisivos de Madrid y Barça son muy superiores que los del resto. Muy bien. Ganan más, reciben más. Pues con el Real Zaragoza tiene que ser lo mismo. Si hay más dinero por esos pinchazos del Real Zaragoza en Segunda, jugamos los lunes, los martes o los miércoles. Pero es que, aparte de que con el Zaragoza tendría que existir una repercusión económica diferente a su favor, hay otros factores a tener en cuenta", razonó.

Y enumeró estos otros agravios que, en su opinión, Víctor Fernández incluye dentro de este singular caso que sufre el Real Zaragoza bajo la normativa de la Liga de Fútbol Profesional y el sometimiento a los designios de las televisiones por encima de la lógica deportiva. "Es que no solo no tenemos una recompensa económica a nuestro favor. Luego, hay un límite salarial, que nos está perjudicando, porque no podemos aspirar a más; llega el mercado de invierno y resulta que no podemos aspirar a otro tipo de jugadores para reforzarnos; que llegará el verano y volveremos a tener dificultades enonómicas... Vamos a luchar por cambiar esta serie de cosas, con reivindicaciones que yo creo que son justas", volvió a denunciar y solicitar de puertas adentro el técnico del barrio Oliver.

"¿Que hay que jugar los lunes? Pues jugamos los lunes... pero con una contraprestación económica. ¿Vale? Porque considero que se está sacrificando a nuestros seguidores. A nuestros aficionados, al zaragocismo, le gusta ver a su equipo los sábados y los domingos. No los lunes. Y si nos toca a nosotros más que a los demás, pues que eso tenga una compensación", redundó Fernández.

"Esto creo yo. Igual estoy equivocado, no lo sé, y se me ve mucho el partidismo del Real Zaragoza. Pero considero que esto es lo más justo. En el mundo del fútbol, lo normal, lo que nos gusta a todos, es jugar los sábados y los domingos (en fin de semana)", remató su acometida contra el statu quo actual del fútbol profesional español.