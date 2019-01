Benito: "Hay que empezar a sumar de 3 en 3 porque, si no, nos vamos a quemar"

"Inconscientemente, miras la situación en la clasificación. Pero nos tenemos que abstraer de mirar hacia abajo. Quedan muchos partidos y creo que estamos en buen camino para obtener victorias. Lo que ocurre es que tenemos que empezar a sumar de 3 en 3 porque, si no, al final, nos vamos a quemar", avisó Benito con un mensaje claro.

Benito: "El problema es serio, estamos en una zona donde no debíamos estar"

En el equipo, a través de los cristalinos análisis que hace Víctor Fernández desde su llegada al timón hace un mes, son conscientes de que todo lo bueno que han logrado hacer en los últimos cuatro partidos bajo la batuta del veterano técnico aragonés, se ha estropeado por su escaso poderío en ambas áreas día tras día. Fallan cuestiones cruciales en el fútbol profesional: hay ceguera para marcar goles pese a gestar muchas ocasiones y, además, existe una nociva blandura en las tareas defensivas delante de la portería propia.

"Lo cierto es que las sensaciones son buenas. Pero ante el Málaga tuvimos mala suerte, fuimos superiores pero no acertamos de cara a puerta y encajamos gol fácilmente. Y en Majadahonda sucedió igual. Volvemos a encajar muy fácil. Esto nos está penalizando mucho y tenemos que solucionarlo", reconoció Benito, que apostilló: "Estamos haciendo cosas muy bien, pero en lo de mantener la portería a cero hemos de mejorar. Arriba, no finalizamos pese a ser muy superiores. Y en el área nuestra, no somos fuertes. Ahí están los números", dijo.

El '2' blanquillo remató su repaso a la actualidad del equipo con un último detalle de su personal análisis. "Hay un punto positivo desde que ha llegado Víctor Fernández, porque hemos empezado todos los partidos por debajo en el marcador y hemos tenido una reacción positiva, demostrando que este equipo tiene alma. A ver si esta semana podemos empezar ganando para tranquilidad de todos. Ir a remolque desgasta mucho mental y físicamente al equipo", expuso Alberto Benito.