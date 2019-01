El palo de Víctor a la LFP y la Federación por el lío sin fin del Reus

Además, el Real Zaragoza aguarda con interés el devenir de los acontecimientos por dos cuestiones de alto valor: una, que el descenso anticipado del Reus supondrá que ya solo descenderían en junio 3 equipos, algo de enorme importancia dados los malos pasos de los zaragocistas en la clasificación hasta ahora; y dos, porque si el Reus desaparece, su delantero Linares tiene apalabrado su fichaje en el mercado invernal vigente por el club zaragozano.

Víctor Fernández no dudó en calificar el asunto con crudeza y precisión, sin ambajes. "La primera conclusión que se puede sacar, la primera valoración que hago, es que esto no ayuda al prestigio y al valor del fútbol español. Todo lo contrario. Es más bien un descrédito", esgrimó el preparador aragonés en un juicio que da de lleno en la gestión de la LFP y de la Federación Española de Fútbol, que están utilizando el conflicto para dirimir una guerrilla interna que salta a la vista hace muchos días.

No se quedó ahí Fernández y elevó aún más su acritud: "Además, es una forma de adulterar la competición. A la hora de preparar los partidos, tú no puedes estar preparando a tu equipo, es muy difícil trasladarle el nivel de concentración que reclama un partido si no sabes a menos de 24 horas si viajas, si no viajas, con quién te enfrentas, con quién no te enfrentas... Es muy difícil. Y a lo mejor, el equipo que espera no jugar, lo tiene más fácil y suceden cosas como la que ocurrió hace dos semanas (el Reus fue a Málaga y ganó 0-3 contra todo pronóstico al vicelíder). Porque para los rivales es muy complicado. Es una forma subterránea de adulterar una competición. Sin lugar a dudas", prosiguió.

Su tercer pensamiento en relación a tan espinoso tema ya tuvo forma de ruego: "Yo creo que se necesita urgentemente una solución. Porque este problema se está arrastrando desde hace bastantes semanas. Y no es lo mismo jugar contra el Reus en casa que como visitante, sin saber si has de viajar o si no vas a viajar. Es una forma de modificar la competición. Esto no es bueno para el fútbol español", concluyó Víctor Fernández.