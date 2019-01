Linares y el curioso mensaje de Víctor Fernández

Que el Real Zaragoza pretende fichar un delantero bueno, bonito y barato en el mercado invernal es conocido desde antes de Navidad. Que, con las restricciones econónicas que confluyen en las arcas zaragocistas y coincidiendo con el conflicto interno que puede acabar con la desaparición del Reus Deportiu de la Segunda División de manera inminente y prematura, esas condiciones parece cumplirlas el '9' reusense Miguel Linares, aragonés de Fuentes de Ebro que fue canterano blanquillo hace 15 años, también es vox pópuli hace semanas. Pero la espera se le está haciendo larga a Víctor Fernández, el entrenador zaragocista, cuya máxima y prioritaria exigencia al club cuando llegó a relevar al despedido Alcaraz a mitad de diciembre fue la de fichar a partir del 2 de enero un nuevo goleador que palíe las carencias palmarias que presenta el juego ofensivo del actual plantel zaragocista.

Este viernes previo a jugar en Majadahonda la primera jornada de la segunda vuelta (la 22ª de la liga), ya consumido el 18 de enero, Víctor Fernández ha actualizado su sentir al respecto de este importante asunto logístico en la reestructuración de la plantilla que el área deportiva armó en verano. Y esto dijo cuando se le nombró a Linares:

"Yo... dijo lo que ha dicho el club. Este tema tiene que estar solucionado al principio de la próxima semana. Creo que esto no da para alargarlo mucho más. Pero también digo que me consta que el club tiene focalizados otros objetivos paralelos", apuntó el entrenador del barrio Oliver, dejanto entrever que, si no es Linares, él quiere cuanto antes en la caseta un nuevo especialista del gol.