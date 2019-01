El Reus pretende aguantar a sus 12 jugadores con ficha, entre ellos Linares, hasta el día 31

El Reus Deportiu volvió a entrenarse este miércoles tras haber suspendido la plantilla su trabajo el pasado día 30 de diciembre de manera unilateral. Lo hizo a las 15.30 en el campo anexo al pequeño estadio del club rojinegro, en un ambiente de silencio, máxima preocupación y con solo dos espectadores: un abuelo y su nieto. Xavi Bartolo, su entrenador, contó con 23 jugadores en esta esperada sesión preparatoria, por la delicada situación que atraviesa la entidad tarraconense, al borde de la liquidación y desaparición inmediata en el ecuador de la liga de Segunda División, algo sin precedentes.

En ese grupo estaban los 12 futbolistas que restan aún con ficha profesional (el mínimo exigido por el reglamento para poder seguir compitiendo), entre ellos el aragonés Miguel Linares, delantero pretendido por el Real Zaragoza en el caso de que consiga desvincularse del Reus en el periodo de mercado invernal que acaba de iniciarse precisamente este día 2 y que estará vigente hasta las 23.59 del jueves 31 de enero. También se entrenó el jugador número 13 de esa primera plantilla, Yoda, que no tiene la ficha diligenciada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) desde agosto por motivos de tope salarial. Y también hubo un futbolista que debería ser del primer equipo, el ex barcelonista Isaac Cuenca, que no tiene contrato con ningún club pues en el final del verano también se encontró con la negativa de la LFP a ser incluido en el vestuario reusense. Los 9 hombres restantes eran chicos del filial, el Cambrils-Reus B de Tercera División.

El Real Zaragoza mira con atención cada paso que se da en Reus por dos motivos evidentes: el primero, el asunto de Linares, uno de los refuerzos pretendidos y encauzados por el club aragonés para estos días de mercado de enero; y el segundo, inmersos hace muchas semanas en la pelea por la zona baja de la clasificación y en la dura pelea por huir de los puestos de descenso a Segunda B, porque el hecho de que el Reus pueda acabar desapareciendo de la competición con la liga en marcha generaría, además de la confirmación de uno de los cuatro despeñamientos a la división de bronce de manera anticipada a junio, un reajuste de la puntuación de la liga que alteraría el desarrollo normal de lo que reste de torneo cuando esa baja, si de da, tenga lugar de facto.