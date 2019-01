El Reus puede seguir compitiendo, pero pierde todos sus derechos

El Juez de Disciplina Social de LaLiga ha decidido suspender provisionalmente, hasta la resolución del expediente disciplinario 4/2018, todos los derechos que posee el Reus como afiliado a LaLiga, pero le permite competir en la liga 1/2/3. Según informa el organismo en un comunicado, en la resolución queda "constatada la competencia de LaLiga para tramitar y resolver un expediente disciplinario cuya sanción puede eventualmente concluir en una sanción que puede ir desde el apercibimiento a la expulsión de LaLiga durante 5 años, y la competencia de LaLiga para la organización de la competición profesional".

El Juez de Disciplina social acuerda de esta forma "la suspensión del derecho a la tramitación de las licencias federativas por LaLiga, en tanto que se ha acreditado que el Reus ha impagado a muchos jugadores, seis de los cuales han rescindido su relación laboral con el club por este motivo". "La suspensión del Reus y de sus dirigentes actuales del derecho a ser elegible para cualquiera de los órganos asociativos de LaLiga", señala en el segundo punto.

En tercero decide "no adoptar la medida provisional consistente en la suspensión del derecho del Reus a participar en la competición profesional, en tanto que si la AFE no ha interesado -por motivo en su caso de la defensa de los intereses profesionales de los futbolistas- ninguna medida en concreto, no puede LaLiga ni debe el Juez de Disciplina Social ir más allá y decidir en tutela de los derechos (en este caso, los derechos profesionales o laborales de los futbolistas profesionales) cuya defensa corresponde a otros".