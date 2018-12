El Reus agoniza, Linares se aproxima al Real Zaragoza

Lamentablemente, pese a que la coincidencia con el 28 de diciembre lo sugiera, lo del Reus no es una inocentada. Tiene poco de broma la situación de un equipo que ha luchado en el campo por la supervivencia con una entereza encomiable y que ahora agoniza tras una pésima gestión en los despachos. Este viernes, el centenario club reusense dio un nuevo paso al frente, probablemente decisivo, hacia su extinción. Cinco jugadores del Reus causaron baja hoy en la entidad, después de que la Comisión Mixta La Liga-AFE haya estudiado las denuncias presentadas por los jugadores por el impago de las tres última nóminas. La patronal de los clubes (La Liga) y el sindicato de jugadores (AFE) han validado la desvinculación de Edgar Badia, Vítor Silva, Fran Carbia, Shaq Moore y Mikel Villanueva. Las bajas de estos cinco hombres significan el principio del fin del Reus, que apenas cuenta con jugadores para afrontar la competición y, para más inri, no podrá realizar ninguna contratación para suplirlos. El final está cada vez más próximo para un club que difícilmente podrá presentarse a jugar en Málaga el próximo 6 de enero, pues debe inscribir en el acta al menos 12 jugadores con licencia a favor del primer equipo reusense. La agonía del Reus lleva implícita la aproximación del delantero Miguel Linares al Real Zaragoza, después de que el ariete y el club aragonés hayan alcanzado un acuerdo que se activará cuando el futbolista logre la carta de libertad. Mañana sábado regresa al tajo el Reus después de las vacaciones. Con solo 13 jugadores en el plantel, de los que no todos tienen ficha, como el francés Yoda, la continuidad del club parece inviable.