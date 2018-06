Lalo: "Podemos fichar el delantero en una semana o en dos meses"

Además, se ha mostrado optimista con respecto a la continuidad de Cristian Álvarez, cuya decisión será anunciada antes del inicio de la pretemporada. "Con Cristian soy optimista, dado como es Cristian. Antes del 9 de julio (fecha de inicio de la pretemporada) se tomará una decisión", consideró.

La incidencia de Eguaras en el fútbol del Real Zaragoza también fue considerada por el director deportivo zaragocista. "Eguaras ha rendido a un nivel muy alto, aunque terminó la temporada con problemas físicos. Renovamos a Javi Ros, que también ha rendido a nivel alto por delante de la defensa", agregó Lalo Arantegui en relación a esta posición fundamental en el campo, como es el timonel en el centro del campo.

"Estamos trabajando en un límite salarial de plantilla similar al de la temporada pasada", ha dicho. "No creo que haya dificultades para la confección de la plantilla. Por suerte, nuestro valor de la plantilla es muy superior a nuestro límite salarial. Cada día es más cara la Primera y la Segunda División. Hay posiciones en el campo que cada día cuestan más. El mercado no se ha empezado a mover todavía por el Mundial".

"No hay ninguna oferta por ninguno de los canteranos", ha subrayado. "No voy a entrar al juego de ningún representante ni a encarecer nada", ha dicho al ser cuestionado por la situación de Pombo, Guti y Lasure. "Tienen tres años de contrato. No hay ninguna oferta concreta por ninguno de ellos", reiteró.