Natxo: "Soy un privilegiado por poder estar sentado en el banquillo de La Romareda"

"Soy un privilegiado por poder estar sentado en este banquillo en La Romareda", fue la frase más sensible, con mayor profundidad de mensaje, de Natxo González en su rueda de prensa previa al partido Real Zaragoza-Numancia de la tarde de este sábado (18.00) en el estadio zaragozano. Un guiño medido a la afición, en unos momentos donde el entrenador vasco apura sus días en la entidad zaragocista con la disputa de esta promoción de ascenso a Primera División.

En esas coordenadas de complicidad, Natxo ponderó el movimiento masivo de apoyo al equipo que viene in crescendo desde hace meses y que, en este duelo crucial, va a alcanzar el lleno técnico en las gradas de La Romareda. "Es la magnitud de este club, de esta ciudad y de esta afición. Gracias a Dios estoy viviendo uno de mis sueños, que es ver La Romareda casi llena, como la he visto, y espero que esta vez ante el Numancia, llena por completo. Así que... a vivirlo, que esto no es muy habitual", continuó el vitoriano.

Natxo se estrena en los 'play off' de ascenso de Segunda a Primera División, lo que es su cota más alta como entrenador profesional, pero en su currículum tiene varias disputas de otras promociones en categorías más bajas, de Tercera a Segunda B y de Segunda B a Segunda. Al serle subrayado este dato, González quiso recordar uno de sus viejos logros en el Alavés, el que más le marcó, cotejándolo con lo que puede vivir en pocas fechas en Zaragoza. "Este es un 'play off' muy especial. Pero también he vivido otros, como uno en mi tierra además, en Vitoria, con Mendizorroza lleno, jugándonos un ascenso que también era muy importante para el club porque estaba en una situación delicada. Por suerte pude vivir aquel gran momento, que siempre llevaré dentro. Y ahora, lo que estoy viviendo aquí, pues está acorde con la historia de este club y de esta afición", terminó su pasaje más personal de la conferencia de prensa.