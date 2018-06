Los recelos de Natxo sobre el partido de vuelta del Real Zaragoza ante el Numancia

Natxo González no se fía. El entrenador del Real Zaragoza, a escasas horas de recibir al Numancia en La Romareda en el partido de vuelta de la semifinal de la promoción de ascenso, advierte entre líneas de que el 1-1 de la ida, que tiene un aroma de cierta ventaja para los aragoneses por ese gol anotado fuera de casa, encierra peligros y trampas letales que deberán desactivar sus jugadores en el campo. Es un modo de avisar de que existen probabilidades de sufrimiento. De decirle a la gente que la resolución de este cruce de promoción en busca de la final por el ascenso puede llevar derroteros tortuosos según se dé el guion del partido.

"Tenemos que estar preparados para cualquier escenario", fue una de sus frases trufadas en esa parte del discurso que destila suma cautela en Natxo. "Hay un rival enfrente que seguro que nos va a generar problemas", añadió en este sentido.

Asumido y pregonado desde hace una semana que los partidos de promoción no tienen por qué parecerse en nada a los de liga, por tratarse de una competición muy diferente en formato, mecanismo y ambiente de disputa, Natxo también asume que el juego este sábado puede acabar desembocando por caminos diversos de difícil pronóstico. "No sé qué tipo de partido vamos a jugar. Sé lo que espero por nuestra parte, pero no por parte del rival. Hay varias opciones. O que vengan muy arriba, o que esperen para encontrar opciones al contraataque. No lo sé", esgrimió.