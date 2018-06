Natxo admite que tiene ofertas pero asegura que no tiene nada firmado con el Deportivo

Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, ha asegurado este viernes que no tiene "nada firmado" con el Deportivo de La Coruña ni con ningún equipo, pero sí ha reconocido que "tiene ofertas".

El técnico vitoriano, que tomó la palabra de entrada al inicio de la habitual rueda de prensa de los viernes, previa al siguiente partido de liga (en este caso, este sábado en el campo del descendido Barcelona B, el último del torneo regular), quiso explicar cómo ha vivido las últimas horas de polémica al conocerse que el equipo coruñés será su destino la temporada que viene, todavía con la promoción de ascenso por jugarse por parte del Real Zaragoza. "Quero dejar cosas claras. Primero, que no tengo firmado nada con ningún equipo. Segundo, que debido a nuestra trayectoria, al haber acabado la temporada entre los mejores, etcétera, etcétera, eso suele llevar a que se hable de ti. En este caso, ofertas, sí que tengo ofertas. ¿Vale? Creo que es la cosa más normal del mundo, que un entrenador, como los jugadores, cuando hace bien las cosas, cuando se sacan buenos resultados, pueda tener ofertas. Y las ofertas, existen", dijo en el arranque de su discurso personal.

El preparador vitoriano continuó con su exposición en un segundo tramo de razonamientos. "Si este equipo está ahora entre los mejores es porque, además de los futbolístico, ha habido un gran compromiso por parte de todos. Todos estamos peleando muy fuerte por un objetivo común, que todos sabéis cuál es, primero estar entre los mejores y, a partir de ahora, pelear por ascender", dijo en su discurso.

Natxo introdujo su caso en el mismo saco comparativo que incluye a los futbolistas de la actual plantilla. "Esto se lo he estado diciendo a los chicos (los jugadores). Dentro de este vestuario hay jugadores cedidos, que el año que viene, en teoría, deben volver a su club. Y nadie duda de su compromiso con el Real Zaragoza. Hay jugadores que acaban contrato, que no saben si su futuro va a estar aquí o en otro sitio. Y posiblemente estarán buscando su futuro. Y nadie está dudando de su compromiso, casos, por ejemplo, como el de Javi Ros. Hay otros jugadores que, seguro, porque hemos hecho una gran temporada, hay gente que tiene ofertas y las seguirán teniendo. No permito a nadie que pueda dudar de mí. A pesar de todo, el compromiso es máximo", cotejó el vasco.

Una serie de razonamientos que remató sin aclarar en ningún caso si va a continuar o no en el Real Zaragoza, como en el área deportiva se tenía por descontado al tener firmado un contrato de dos años, con otro más optativo. "Cuando acabe la temporada, que espero sea como todos queremos que se acabe, pues se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Tanto por un lado, como por el otro", subrayó con aire enigmático.