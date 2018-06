Segundo día de reuniones, pasillos, pegamentos... el Real Zaragoza necesita bálsamo y acierto

Poco más de lo dicho durante toda la jornada del jueves, cuando saltó a la actualidad el acuerdo de Natxo González para dejar el banquillo del Real Zaragoza y marcharse al Deportivo de La Coruña el año que viene, cabe añadir de sustancial unas cuantas horas más tarde. Únicamente que, el trajín vivido en la Ciudad Deportiva en la larga mañana del viernes, la de después de la tormenta que sacudió al zaragocismo con este inesperado asunto, denota ese grado de marejada que se intenta calmar y atenuar a toda velocidad en busca de que hable el fútbol y no tan feo caso.

Lalo Arantegui, el director deportivo, fue el principal actor de la jornada en los campos de entrenamiento del primer equipo. También le acompañó por momentos José Mari Barba, el secretario técnico. Ambos volvieron a hablar con Natxo González, el entrenador y epicentro del seísmo. En su vestuario-despacho antes del entrenamiento (foto adjunta de la derecha, a la salida de todos de ese encuentro). Lalo retornó a su oficina, cruzando el césped serio, cariacontecido, con la mirada al suelo durante el trayecto, casi sin saludar, en una imagen bien diferente a la habitual, más alegre y afable.

Natxo, como reconoció después ante la prensa (una rueda de medios donde había más cámaras y expectación que de costumbre, otra señal de que algo extraordinario está ocurriendo), también se pasó al término del entrenamiento por la caseta de los jugadores. No había hablado con su plantilla del tema de su marcha del Real Zaragoza a partir del 1 de julio (según contaron los implicados el jueves) y, esta vez sí, el entrenador vitoriano dio sus explicaciones a los muchachos, tan descolocados de entrada cuando supieron la noticia como cualquier zaragocista de a pie, hasta el más insensible o con esqueleto de madera, que también los hay. "He hablado con los chavales y les he contado...", admitió Natxo en sus exposiciones dilatorias y excusatorias en su primera comparecencia tras el día de autos.