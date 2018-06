"El pasado es un prólogo", escribió en su día William Shakespeare, y todo lo que ha hecho, jugado y ganado hasta ahora el Real Zaragoza es eso, solo un prefacio de lo que le viene desde este miércoles en Soria, contra el Numancia (20.30/Movistar Partidazo), en el primer asalto a la Primera División del ‘play off’ de ascenso. Sus 47 puntos de la segunda vuelta, sus 71 totales, los 22 goles de Borja Iglesias, las paradas ingrávidas de Cristian Álvarez, las asistencias de Pombo, las cabalgadas de Lasure, el cartabón de Eguaras… Todo eso que ha dado forma y contenido al Real Zaragoza durante 10 meses poco importa ya. Solo era el medio para un fin, porque la hora de la verdad es ya.

Por fin, ha llegado el miércoles. Una cuenta atrás movida por la ilusión, la esperanza, el entusiasmo, el hambre, pero también por la cautela, la moderación y la serenidad. El vestuario del Zaragoza irradia estos días de motivación y un ánimo vibrante. Pero todo desde la mirada prudente al Numancia, un adversario contundente y fiable en su estadio, al que si se le mide solo por su nombre se corre el riesgo de estamparse contra el suelo: ha sido todo el año un equipo bien reconocible, alojado entre los primeros puestos prácticamente desde septiembre. Sin grandes picos, pero constante y mucho más regular durante todo el curso que, por ejemplo, el Zaragoza mismo.

El conjunto de Natxo González llega al primer partido de la promoción elevado por su estado de forma. Su trayectoria más reciente, su segunda vuelta o sus tres victorias consecutivas, hablan de un equipo con pocas fisuras competitivas. Es un conjunto duro de tumbar, con opciones siempre, incluso en su peores días. Todos sus futbolistas han crecido en torno a un idioma común, un juego que saben entender e interpretar. Ese estilo inspirado por Natxo González desde la pizarra siempre está presente, con unos matices o rasgos puntuales, pero si el Zaragoza ha llegado hasta este punto, como tercer clasificado, es porque su idea de juego convence y se comparte entre quienes la ejecutan. El Zaragoza llega en un buen momento, pero el formato de eliminatoria a doble partido esconde sus propios códigos. Su naturaleza es radicalmente distinta, indescifrable y resbaladiza, porque intervienen nuevos factores: la saturación de esfuerzos, los goles marcados fuera de casa, el partido de vuelta y una posible prórroga… En este sentido, las claves de forma son otras. Pero no así el modo de enfrentarse al rival. El Zaragoza debe afrontar el choque inicial de la serie contra el Numancia como si no hubiera otro partido más. Del mismo modo, no debería pensar más allá de este cruce como los sorianos. No hay más meta que el día a día.