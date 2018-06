Natxo: "Lo de la liga no tiene nada que ver ya en la promoción, lo emocional es diferente"

Parece asumido por todo el mundo que en el cruce Numancia-Real Zaragoza de la promoción de ascenso a Primera División, cuyo primer asalto se juega este miércoles en Soria (20.30), los antecedentes de la liga regular recién terminada tienen mucho menos valor del que, a primera vista, pueden aparentar. Lo reseñaron así los jugadores el lunes y, este martes, ha redundado en ello Natxo González, el entrenador blanquillo. "La promoción no tiene nada que ver ya con la liga. No me sirve que les ganásemos 3-0 en casa o que lo hiciéramos en Soria 1-2. No me sirve para nada. Ahora tendremos que estar un paso más adelante respecto del nivel que hemos tenido en la liga si queremos conseguir un buen resultado en Los Pajaritos", dijo el vitoriano a la prensa aragonesa.

El ambiente. El envoltorio de los partidos. Los estadios llenos. La sensación de los futbolistas de estar ante finales con un premio crucial para sus respectivos clubes y SAD. Ese rango superior que, en los preparativos y el desarrollo de cada duelo se siente y aprecia entre quienes juegan cada año la promoción de ascenso a Primera, es la causa, para Natxo González, de que lo que viene ahora ante el Numancia nada se parezca a lo que pudo ocurrir en el doble enfrenamiento en la liga, donde el Real Zaragoza ganó a los sorianos en los dos partidos. "Somos los mismos equipos que en la liga, el Numancia con sus características iguales, nosotros con las nuestras. Pero, en la promoción, hay un componente nuevo, el emocional, que la hace diferente a todo lo que ha sucedido en la liga. Aquí no tienes margen de error. No tienes más partidos para rectificar. No hay tiempo para recuperarte. Es una eliminatoria y el aspecto emocional es, además, decisivo", puntualizó Natxo.

Al hilo de estas consideraciones del entrenador, Natxo González lanzó un mensaje de tranquilidad al zaragocismo al asegurar que ve al vestuario muy centrado, dando el valor adecuado al adversario castellano, sin la sensación de favoritismo ni de superioridad porque el Zaragoza ha sido 3º en la liga y viene viento en popa y el Numancia acabó 6º y se metió en una carambola final gracias al doble fallo postrero tanto del Cádiz como del Osasuna. "El equipo no me ha dado señales de que nadie se crea que somos mejores o que pensemos que la eliminatoria es fácil. Creo que todos somos conscientes, tanto de lo que nos jugamos, como de la dificultad que va a acarrear esta eliminatoria", concluyó Natxo.