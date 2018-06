Zapater: "Esta promoción es para el Real Zaragoza más importante que cualquier título conseguido"

Cuatro años queriendo ascender, sin éxito por distintos motivos. A la quinta, el Real Zaragoza tiene ante sí una nueva oportunidad firme. ¿Cómo evalúa a priori esta promoción?

Hace tiempo que uno va pensando que éste tiene que ser el año del ascenso. Por cosas que vas viendo. Por situaciones que vives en el campo. Por todo lo que ocurre en el vestuario. Por cómo se están haciendo las cosas. Ya queda menos. Pero lo queda es muchísimo. Si todo va bien, serán cuatro partidos en muy pocos días y en los que van a suceder muchas cosas.

Estar a solo 4 partidos de Primera División genera una ilusión y una responsabilidad tremendas. Podría ser la vida para el club después de estar al borde de la desaparición.

Es más importante para el Real Zaragoza esto que podemos conseguir que cualquier otro título que haya logrado el club hasta hoy. Porque son 5 años en Segunda y hay que salir de ahí como sea. Es más importante que el último ascenso, el que yo viví en 2009, porque en aquella ocasión se daba por hecho que ascendíamos a la primera, como así fue. Esta responsabilidad del presente está siempre en mi cabeza.

Se pensaba en el Cádiz, en el Osasuna, en el Valladolid... y al final se coló el Numancia contra pronóstico para acabar siendo el rival en semifinales del Real Zaragoza.

Así es. Nos encontramos con el Numancia, que es un rival muy complicado, que ha estado toda la liga entre los 8 primeros. Un equipo que, seguramente, no tiene la presión que tenemos nosotros. Y por eso mismo va a ser muy difícil de superar. Mucha gente piensa ahora que el Real Zaragoza es el gran favorito por todo lo que lleva detrás. Y también que, para el Sporting, que esperaba ascender directamente, es un palo tener que jugar la promoción. Y que el Numancia es el equipo más humilde de todos, con el que simpatizan la mayor parte, y que no tiene nada que perder en estos 'play off'. Pero esto no es así. Estos partidos son diferentes, con una complicación enorme.

El que todo el mundo dé como favorito al Real Zaragoza ante los sorianos, ¿puede ser contraproducente y peligroso?

Sería un gravísimo error no pensar ni considerar que esta promoción, en un fallo concreto, en un mal rato en un partido, se te puede ir sin remedio. El Numancia, en cualquier partido de los próximos dos, te puede ganar tranquilamente. Tengámoslo muy presente.

¿Es consciente ya el vestuario del subidón emocional que ha generado esta promoción entre el zaragocismo?

Intento no mirar mucho el móvil en momentos así. Todo el mundo está de crecida. Con lo de las entradas, con vídeos que pululan por ahí, todo muy bonito... Pero yo sé que los jugadores solo tenemos que centrarnos en el juego, en los dos partidos contra el Numancia. La gente está loca por ir a Soria, por llenar La Romareda. Pero lo nuestro ha de ser ganar y no despistarnos con nada.

El Real Zaragoza, tras casi una década de profunda depresión general, necesita un punto de inflexión positivo que solo vendrá el día en que vuelva a Primera. ¿Este aspecto carga al equipo de responsabilidad?

Yo observé el otro día a los jugadores del Madrid tras ganar la Champions... y no vi a nadie llorar. Están acostumbrados a ganar. Lo nuestro es todo lo contrario. Necesitamos ganar y lograr un éxito ya, como sería subir al equipo a Primera este año, con el 14º presupuesto de la categoría, en la que hemos acabado siendo terceros, algo muy a destacar. Los del Madrid, supongo que algún día, con el tiempo y cuando vuelvan a perder, verán y valorarán lo que están haciendo ahora. Lo del Real Zaragoza a día de hoy... es cuestión de supervivencia, es una necesidad. Por el club, por lo que supone económicamente, por la afición, porque los chavales más jóvenes no han mamado un equipo en Primera, solo saben lo que se les cuenta. Es el momento. Y para el Real Zaragoza, este ascenso sería mucho más que para el Madrid su tercera Champions seguida.

La promoción no tiene un hilo conductor con la liga porque el sistema de juego, de eliminación súbita, es radicalmente opuesto al ideal de la competición liguera. ¿Están mentalizados para ese cambio?

Sabemos que esto no es como la liga. Son eliminatorias. Lo más parecido que hayamos jugado es la Copa del Rey. Esos partidos a ida y vuelta en los cruces decisivos donde sientes esas hormiguillas en el estómago. O aquellas jornadas finales y culminantes que vivimos en el último ascenso, hace 9 años. Son partidos muy fuertes en muy pocos días. Y por eso, en el fondo los cuatro participantes partimos con las mismas opciones. Eso lo debemos tener muy claro todos.

Decía al principio que hace días que sospecha que este año puede ser el del retorno a Primera. ¿Cuáles son sus fundamentos para pensarlo?

Hay indicios que nos dicen que tenemos que saber aprovechar este momento. Hace un tiempo que empieza a salirnos todo. Se encadenan cuestiones positivas, lo importante nos sale bien. Tanto en lo futbolístico, en el campo, donde todos sentimos lo que hacemos, como en otros aspectos. Logramos plasmar lo que el entrenador nos pide. Y cuando hay un día en el que las cosas no salen como están planeadas, surge una individualidad de uno o de otro que lo soluciona, o hay ese golpe de fortuna que te lo arregla. Juegan, como el otro día en Barcelona, los menos habituales y son capaces de hacer un buen partido, demostrar que van a ser importantes en la promoción y, al final, ganas para ser 3º. Yo veo cómo está el vestuario y hay circunstancias que hablan de una dinámica que nos sitúa en una posición tal vez privilegiada. Por eso tenemos muchas ganas de que empiece ya la promoción y de que podamos pasar estos 13 días en nada, como una exhalación, para acabar logrando nuestro objetivo.

Hay mucha gente joven en el vestuario, inexpertos en este tipo de competiciones de alto rango. Sus consejos, con los Mikel González, Toquero o Cristian Álvarez, van a resultar claves.

Yo, a la gente joven le digo que disfrute, que esto que estamos viviendo ahora no será así siempre. El año pasado, sin ir más atrás, estábamos viviendo todo lo contrario, el miedo a descender a Segunda B. Y les advertía estos días atrás que mirasen a los 6 equipos que han llegado a la última jornada pudiendo bajar, porque nosotros podríamos haber sido uno de ellos, porque esta categoría es así, por eso mismo nos pasó en la primera vuelta lo que nos pasó. Por esto, como yo viví la desazón del año pasado, les digo que el disfrutar de lo que estamos viviendo ahora es algo excepcional. Es una pasada. Tienes esos nervios de querer que todo acabe ya y que lo haga bien, con el ascenso. Pero es bonito de vivir. Observar todo lo que estamos moviendo entre la gente, en la prensa, experiencias únicas que ojalá acaben bien