La flema de Natxo antes de la ida del Numancia-Real Zaragoza en Soria

Natxo González, a apenas 24 horas para que el Real Zaragoza afronte en Soria el inicio de la promoción de ascenso a Primera División frente al CD Numancia, describió en rueda de prensa el sentir del equipo. El entrenador vasco, con calma y pose flemática, transmitió optimismo, confianza y tranquilidad a todo el zaragocismo en unos momentos tan culminantes de la temporada.

"Ahí están los números y el último tramo de la liga. En lo físico y lo mental, creo que llegamos en un momento óptimo", comenzó asegurando el vitoriano, que abundó aún más en su análisis esperanzador, con otra afirmación que destila buenas vibraciones: "Estoy con la tranquilidad de que el equipo me transmite muchas cosas positivas, que me hacen ser optimista para esta eliminatoria contra el Numancia".

Respecto de la presión extra que podría acarrearle al Real Zaragoza el hecho de que casi todo el mundo, incluidos los rivales sorianos, den como favoritos a los aragoneses en esta fase definitiva de ascenso, Natxo González disolvió tal posibilidad con naturalidad: "A mí me da igual. Es muy típico pasar el favoritismo al rival. Si me lo quieren pasar, pues bienvenido sea. Nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y la dureza del enfrentamiento con el Numancia. Somos un equipo humilde, y este factor no me genera nada especial", indicó el vasco para evidenciar que este rol de favorito no va a causar ningún desvío en el comportamiento del Real Zaragoza.