Lasure: "Yo, el ascenso lo he vivido como aficionado. Ahora me motiva poder lograrlo sobre el césped"

Después de un año tan complicado, donde el equipo llegó a febrero en una dinámica y una puntuación que hacía impensable jugar por el ascenso, ahora no se puede fallar tras haber consumado una remontada histórica.

Bueno... fallar, sí que se puede fallar. Pero vamos a procurar no fallar. Es verdad que, hace 4 meses, ninguno podíamos esperar acabar en la 3ª posición. Pero, por suerte y por nuestro juego, porque siempre confiamos en nuestro trabajo, se ha dado este éxito y ahora tenemos una oportunidad preciosa. Aquí tenemos la opción de subir a Primera en solo dos semanas.

¿Lo más complicado quizá sea cambiar el chip del sistema de liga, que permite jugar más calmados, al de eliminatoria directa, que exige cero fallos en los momentos clave de los partidos?

Por esto hablábamos la semana pasada de la importancia del partido contra el Barcelona B. Sabíamos que era importante ganar allí para no afrontar los 'play off' con el bajón de un mal resultado en el último día de la liga. Ese triunfo ayuda mucho a proseguir con la mentalidad de ganar y ganar cada día. Y es verdad que necesitamos ese cambio de chip. Lo que viene ahora es final tras final. Nada que ver con un partido normal de liga. Hay muchos factores que los van a hacer distintos a todo lo que hemos disputado durante los últimos 10 meses. Estamos preparados para asimilar estos cambios.

Los errores, quizá más que los aciertos, van a penalizar mucho a quien los cometa en los partidos de promoción. Aquí, un fallo puede ser fatal y ya no tiene arreglo.

Sí, es muy diferente este aspecto en relación a un partido de liga. Cualquier error te puede condenar sin remedio. Así viene sucediendo año tras año en esta competición de la promoción. Habrá que estar muy concentrados cada día. Al límite.

Son partidos a campo lleno, con ambientes excepcionales alejados de los graderíos semivacíos de tantas jornadas ligueras. Los Pajaritos, el campo del Numancia, no es muy grande. Eso, en principio, es mejor para el Real Zaragoza.

Yo creo que sí, que este factor nos puede beneficiar. Primero, sobre todo, porque nosotros tenemos siempre la oportunidad de jugar en La Romareda con un ambiente único, que nadie más posee, y eso es algo tremendo a nuestro favor en estos cruces de promoción. Y, además, por que Los Pajaritos es un estadio pequeño de aforo en el que, a poca afición zaragocista que pueda desplazarse este miércoles, aquello va a ser un caldero blanco. Ojalá sea así y juegue a nuestro favor, como ya sucedió en marzo en el partido de liga.

Usted representa al amplio grupo de noveles en el vestuario zaragocista, formado tanto por los canteranos como por los foráneos que no conocían la liga de plata española. ¿Les genera respeto la enjundia de disputar partidos de tanta responsabilidad?

Yo vivo estas horas con mucha responsabilidad, porque me considero zaragocista, llevo aquí muchos años. Ves la ilusión que tiene la gente, que se han pegado en vela toda la noche para conseguir unas entradas para ir a Soria a animar al equipo se sus sueños. Yo esto lo he vivido como aficionado, con la misma ilusión de que el Zaragoza subiese a Primera cuando estuvo la última vez en Segunda y poder así cambiar la historia. Ahora, pensar que yo puedo hacer posible sobre el césped ese sueño me motiva extraordinariamente. Sí que siento esa responsabilidad, porque es una realidad.

Pero eso carga sobre las espaldas de gente muy joven e inexperta una mochila de obligaciones que requiere madurar ya mismo para no caer en la histeria, en el nerviosismo.

Sí. En mi caso, estoy preparado para ello y tiene que ver con esa responsabilidad que siento como zaragocista de siempre. He visto al Real Zaragoza en todas las situaciones, en lo más alto y en lo peor. Y quiero ayudar para devolverlo a lo mejor. En categorías base ya me ha tocado vivir partidos cumbre, con títulos y clasificaciones en juego. No es lo mismo, pero en su momento sentí cómo se crece después de salir victorioso de ellos, logrando ascensos o pasando rondas. Ahora es otro nivel muy superior, pero me imagino cómo va a ser y cómo lo vamos a superar.

¿Tener un poco de miedo al Numancia y no caer en la autocomplacencia del favoritismo que todos dan al Real Zaragoza en esta eliminatoria es la clave para seguir adelante?

Quizá ese peligro se sienta más de puertas hacia fuera del vestuario. Nosotros, dentro, le tenemos muchísimo respeto al Numancia. No miedo, pero sí respeto máximo. Lo hemos hablado y, al equipo, le da igual ese calificativo de favoritos que nos colocan en casi todos los sitios. Nos da lo mismo. Vamos a salir al campo a ganar, pero sin sentirnos superiores a nadie. Esto es una final y todos estamos en igualdad de condiciones y de opciones de lograr el triunfo.

El equipo es consciente de que, tras 10 meses de dura pelea, todo se juega ahora en dos semanas de órdago.

Lo es. Al cien por cien. Se ha visto en el entrenamiento de este lunes. Hay un ambiente totalmente distinto a lo de meses anteriores. Llega el momento de la verdad. Partidos diferentes. Ves que esto ya no es cuestión de ser joven o veterano. El gusanillo en el estómago lo tenemos todos activado y eso va a ser muy positivo.