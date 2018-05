Papu, la víbora de Tiflis

Con tres goles, una asistencia y un catálogo de acciones al alcance de pocos futbolistas en la categoría, Giorgi Papunashvili, a sus 22 años, se doctoró en Zaragoza como un chico de sabroso presente y jugoso futuro. Puro patrimonio. Su paso por el partido fue un vendaval que arrasó al Albacete. Fue imposible de descifrar. Su capacidad para acelerar el juego, con esa finura, y pisar el área, son oro puro. Hacía 12 años, desde aquel glorioso 6-1 en Copa del Rey al Real Madrid, que un jugador del Zaragoza no firmaba un ‘hat trick’. Entonces marcó cuatro Diego Milito. Y en liga no se conseguía desde el 4-4 al Sevilla con 4 goles de David Villa en la 2003/2004.

Papu se ganó ayer el corazón de un estadio como ya había hecho con el vestuario, donde es muy querido, por su simpatía y sencillez, pese a que le cuesta un mundo expresarse en español aún. Querido por la gente, ya es la víbora de Tiflis, por su juego letal, escurridizo y nervioso.

La historia se ha contado alguna vez en este mismo espacio. Hace casi cinco años, en un torneo de selecciones nacionales de categorías inferiores, se produjo un flechazo: José Mari Barba, actual secretario técnico del Real Zaragoza y mano derecha de Lalo Arantegui en los asuntos de despacho, descubrió a un menudo georgiano, descarado, incisivo, cimbreante, con un juego apasionado y dúctil en la mediapunta, tan vistoso y emocionante que Barba cayó cautivado. Ese chico era Giorgi Papunashvili y tenía 17 años recién cumplidos. Era casi un niño y no tardaría en marcharse a Alemania, a Bremen, donde esa juventud fue un peaje demasiado caro. No cuajó. Pero su nombre se fue para siempre con el ahora técnico zaragocista: guardado en el disco duro de su almacén de partidos y jugadores. Nunca lo olvidó. Por eso, en cuanto un mercado lo permitió, lo condujo a su lado: al Real Zaragoza. Lalo Arantegui se puso al corriente del chico, viajaron a Georgia, hablaron con él y le sedujeron. El resto es ya conocido: una adaptación pausada, pero constante, no solo a la vida y las costumbres de España, sino al fútbol, a cómo jugarlo, leerlo e interpretar las necesidades colectivas. Natxo González no habla georgiano, pero se lo ha hecho aprender, con un tutelaje que ha tenido todo lo que suelen tener estos procesos: palo y zanahoria.

La evolución de Papunashvili, precisamente, funciona como síntesis individual del camino que ha seguido todo el equipo: a fuego lento, siempre se cocinan los mejores platos.