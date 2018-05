La Romareda será decisiva

Quedan tres etapas para el desenlace de la liga regular y la pelea por la promoción ha reducido sus plazas y sus aspirantes. La tercera posición parece adjudicada al equipo que no meta la cabeza finalmente en el ascenso directo, por lo que en torno a las otras tres sillas del ‘play off’, la cuarta, la quinta y la sexta, bailan seis equipos: Cádiz (63 puntos), Zaragoza (62), Numancia (61), Valladolid (61), Osasuna (60) y Oviedo (59). La batalla se presenta ardiente y agónica en las últimas jornadas, con el Zaragoza bien colocado, quinto, dependiendo de sí mismo, y con un factor que debe jugar un papel decisivo a su favor: La Romareda. El equipo de Natxo González, mejor conjunto de la segunda vuelta, afronta ahora dos jornadas consecutivas en casa, donde presenta un rendimiento y unos números imponentes desde el cambio de año. Es la gran baza del Zaragoza para acceder a uno de los puestos de promoción. Los rivales, en cualquier caso, no son sencillos.

Primero, el Albacete, con la temporada liquidada en cuanto a objetivos, con ocho jornadas seguidas sin ganar, pero, como toda escuadra de Enrique Martín Monreal, enemigo crudo, competitivo, peligroso, de los que se atragantan cuando menos se espera. Después, será el turno del Valladolid, reanimado desde la llegada de Sergio González al banquillo blanquivioleta. Un conjunto que ya tiene puntuación de ‘play off’, muy en forma, con clara línea ascendente, con todo lo que significa eso a estas alturas de la temporada. Rival directo del Real Zaragoza, esta cita congrega toda la trascendencia del mundo, en un partido en el que el equipo aragonés no puede perder. Es más, ya hay una cuenta matemática que le sonríe gracias a los otros duelos directos aún pendientes (Numancia-Osasuna y Osasuna-Valladolid): si el Zaragoza gana al Valladolid, le bastaría con dos puntos más, frente a Albacete y Barcelona B si corrige su ‘gol average’ particular con los pucelanos (3-2 en Zorilla, al menos, con el triunfo en La Romareda, lo igualaría). Si no, el Zaragoza ya sabe que con 6 puntos más si tres de ellos son ganando al Valladolid estará entre los seis primeros clasificados hagan lo que hagan el resto de perseguidores en sus partidos de las tres jornadas finales.

Así las cosas, el Zaragoza se jugará casi todas sus opciones en sus dos citas seguidas La Romareda. El equipo de Natxo González ha crecido en los últimos meses desde su rendimiento como local. Si conserva su dinámica casera de la segunda vuelta, tendrá todo ganado hacia el objetivo.