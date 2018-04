Ais Reig, árbitro con malos pasos con el Real Zaragoza, en la 'final' ante el Sporting

Saúl Ais Reig tiene la encomienda de arbitrar el crucial partido del próximo sábado en La Romareda entre el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón (18.00). Un joven árbitro del Comité Valenciano, alicantino de la localidad de Muro de Alcoy de 32 años, que está a punto de culminar su tercera temporada en Segunda División. Y, realmente, los números de Ais Reig con el equipo zaragocista no son alentadores: con el al frente, el Zaragoza ha vivido en estos tres cursos 7 partidos, con solo una victoria, 2 empates y 4 derrotas.

Además, en dos de sus apariciones (curiosamente, las dos primeras, hace dos campañas), el debutante colegiado levantino no estuvo afortunado en sus decisiones, con yerros graves que perjudicaron en su momento a los zaragocistas: en su debut en La Romareda en un partido contra el Valladolid y en la visita al final de la liga al campo de la Ponferradina.

En el primer caso, Ais Reig pitó un penalti decisivo a favor del Valladolid, que acabó ganando por 0-2, tras un toque suave del balón (no del rival) por parte de Olaortúa, central del filial zaragocista que debutó ese día con el primer equipo, entrenado por Popovic. A Ais lo engañó el piscinazo del portugués André Leao y, en el primer minuto de la segunda parte, patrocinó el segundo tanto pucelano (lo transformó desde los 11 metros Manu del Moral) y abortó de raíz cualquier opción de reacción del Zaragoza. El propio entrenador del Valladolid, Miguel Ángel Portugal, reconoció ese día tras el partido, una matinal de domingo, que no había sido penalti. "Parece que es un ligero toque. Un día les toca a ellos y otro me tocará a mí. No lo veo claro", indicó.