La vuelta de Natxo a 'su' Reus, al que ve mejor que el que dirigió hasta junio

Sin duda alguna, pese a que una inoportuna y caprichosa sanción vaya a impedir que se siente en el banquillo y lo obliga a estar en la grada, Natxo González va a ser el protagonista especial del partido Reus-Real Zaragoza de este viernes en el Camp Nou de la ciudad tarraconense (21.00). El entrenador del Real Zaragoza lo fue del Reus hasta junio del año pasado, tras haber dado el salto desde la Segunda B (histórico, por ser la primera vez que el Reus brinca al fútbol profesional en un siglo de vida) y haberlo mantenido con enorme holgura en su debut en la categoría de plata. Por eso, Natxo se apresta a vivir unas horas emocionantes, diferentes a cualquier otro duelo dirimido como técnico zaragocista este curso. Reus es Reus, su trampolín, su escaparate definitivo en la cincuentena para haber podido alcanzar el sueño de dirigir a un histórico como el cuadro aragonés.

No es Natxo, sin embargo, hombre que manifieste hondas vivencias personales, aunque en el fondo las sienta. Preguntado en la previa por esta circunstancia del retorno a Reus, el vitoriano fue lacónico en su respuesta: “Es un partido especial porque hace poco tiempo que yo estaba allí. No tengo nada que demostrar. Conseguimos cosas muy bonitas, históricas. Y siempre me acompañarán. Pero, a partir de ahí, nosotros vamos a intentar sumar los 3 puntos”, esbozó.

El Reus de hoy en día se parece mucho al que él dejó hace 10 meses y que, en buena medida, modeló durante tiempo atrás. Natxo González dio un repaso al retrato robot del rival zaragocista, al que tiene en alta estima. "El Reus es un equipo que está haciendo las cosas bien. Ha creado una buena base. Tiene mucha estabilidad, con jugadores que consiguieron el ascenso hace un par de años. Y, a partir de ahí, ha dado un paso a nivel cualitativo este año", describió el preparador vasco.