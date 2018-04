"Cuando fiché le dije a Lalo: 'lo vamos a petar'. Y, Lalo, 'lo vamos a petar'"

En uno de los diversos pasajes de la charla-coloquio que tuvo lugar este martes en el foro de ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón) en la que Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, fue el protagonista invitado, el técnico contó la anécdota personal que tuvo lugar con el director deportivo, Lalo Arantegui, en el momento en el que se consumó su fichaje por el club zaragocista hace un año. Natxo rememoró el pasaje verbal en el que ambos consumaron el acuerdo definitivo para que él fuese el responsable del equipo a partir de esta temporada.

"Lalo vino y me contó sus planes. Y me convenció. La verdad es que no le costó mucho convencerme. Y yo le dije: 'lo vamos a petar'", recordó Natxo que, antes de concluir su frase ante los presentes en el acto de la sede zaragozana de Bantierra, levantó la vista, buscó a Lalo Arantegui entre el público, y redundó: "Y, Lalo, 'lo vamos a petar'". Un episodio traído al presente por Natxo, que nunca antes había hecho público, que tuvo ese detalle final cargado de complicidad e impulso optimista por parte del técnico de Vitoria.

Natxo González es la gran apuesta de Lalo y su máximo colaborador en el área deportiva, José Mari Barba, secretario técnico. Y durante el mes de diciembre, en plena crisis de resultados del Real Zaragoza, ambos tuvieron que salir en su defensa en el seno del club ante el deterioro de credibilidad que se empezaba a gestar por la deficiente marcha del equipo. Este escudo protector, unido a la voluntad de los dirigentes de la entidad de no repetir los errores del pasado reciente, esos que hicieron del banquillo zaragocista un carrusel inestable de figuras dispares que nunca dieron solución al devenir del equipo en Segunda División en los últimos años, permitió que Natxo pudiera continuar su labor en pos de buscar la recuperación deportiva de una plantilla que no estaba dando la talla como se esperaba.