Real Zaragoza: del "Natxo vete ya" al "sí, se puede" en 22 días

El 3 de febrero, en el pequeño campo de Santo Domingo, el retrogusto agrio que había dejado entre la afición zaragocista el partido del Real Zaragoza en Alcorcón derivó en la reacción más airada vista en lo que va de temporada contra el entrenador y los jugadores blanquillos. No hubo derrota, porque en aquella fría noche de sábado el marcador señaló un 1-1 final, pero las hechuras del equipo aragonés fueron tan deslavazadas, tan carentes de valores futbolísticos, que hicieron explotar oralmente a la mayoría de los casi 700 aficionados blanquillos que se desplazaron hasta el sur de Madrid aquel día. Por primera -y única- vez en los seis meses de temporada transcurrida, se espetó desde la grada el cántico "Natxo vete ya", que por reiteración en los últimos tiempos, tan común es en estos lares con el único cambio del sujeto protagonista de la secuencia. Los futbolistas no quedaron inmunes a la crítica feroz de la hinchada. "Esa camiseta no la merecéis", entre otras consignas, les llovieron a los jugadores cuando se acercaron a saludar a los aficionados antes de irse a la ducha (hecho que sorprendió y no gustó a varios, que se metieron en el vestuario cariacontecidos como nunca).