Cristian Álvarez: vuelta al barrio

Cristian vivía en el centro de Madrid, en la zona de Tribunal, en un caldero de artes, librerías, cines, teatros, tascas y pasión vital. Huyó de zonas residenciales y complejos de lujo. Quería oír los latidos de la gente y del pueblo en su día a día. Pero también era común reconocerlo entre el tumulto de Vallecas, adonde acudía, puntual a entrenamientos y partidos, en el metro. La estación de Portazgo, en la avenida de la Albufera, a los pies del estadio de Vallecas, era su punto de acceso a un barrio en el que gustaba de mezclarse con los vecinos.

En ese universo diferente, tan sui géneris, Cristian Álvarez halló varios puntos de conexión humana. El estilo punk, las corrientes antisistema, la rebeldía del barrio, la austeridad de la gente, la modesta pertenencia del Rayo a esas calles, la llama proletaria… Su origen rosarino, una ciudad argentina que representa un mundo en sí misma, cuna del Che Guevara, el Loco Bielsa, el Negro Fontanarrosa, tuvo mucho que ver en ese flechazo. Cristian, a pesar de vivir allí solo un año, siempre ha bañado de elogios esa experiencia y ha puesto al Rayo Vallecano en un lugar especial de su vida.

«Vallecas tiene algo de la gente sin zapatos como me gusta a mí llamarlos. Me gusta que haya ese punto de humildad alrededor del club, un punto que ha hecho que no se pierda el contacto humano. Vallecas es algo cercano, guarda la esencia del fútbol», relató en una entrevista en El País.

Tras todo aquello, retornó a América. Jugó en Paraguay, en Cerro Porteño, de nuevo en San Lorenzo... hasta que llegaron las dudas, las inseguridades y dejó el fútbol un año por razones personales. El Zaragoza le devolvió a la portería, y hoy volverá al estadio donde tanta calor recibió.

A Cristian Álvarez apenas le dio tiempo a jugar 17 partidos aquella temporada en Vallecas, pero, sobre todo, le dio tiempo a vivir. A ser feliz.