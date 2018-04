Cristian Álvarez conoce cada rincón de Vallecas

Si para algún zaragocista del presente va a ser especial el partido Rayo Vallecano-Real Zaragoza de este próximo domingo en Vallecas (18.00) ése es el portero Cristian Álvarez. El guardameta argentino, estrella brillante del equipo aragonés gracias a su excepcional rendimiento, clave para que el equipo haya hecho un movimiento de traslación impresionante en poco más de dos meses, desde la orilla del descenso a Segunda B hasta las puertas del ascenso a Primera, vuelve a una de sus casas. Porque Álvarez, en la temporada 2014-15, hace solo 4 años, jugó en el club rayista y vivió en Madrid los avatares del particular club franjirrojo.

A Cristian Álvarez, por lo tanto, no le va a extrañar el envoltorio corto y estrecho del terreno de juego de Vallecas. No va a generarle ningún estrés extra la cercanía del público tras una de las porterías (en la otra, no lo hay, por falta de espacio para ubicar un graderío). No va a jugar, en definitiva, en un lugar que le cause sensación de novedad o sorpresa. Cristian conoce a la perfección los palos del estadio vallecano. Sus áreas. Las cortas distancias de las rayas con la banda y los fondos. El ambiente del público de la barriada madrileña. Sus vestuarios. A muchos de sus empleados. Cada rincón de ese lugar ubicado en la Avenida de la Albufera, esquina con Payaso Fofó.

Álvarez llegó al Rayo Vallecano tras su lustro en el Espanyol de Barcelona y después de un año puente en Argentina, en el San Lorenzo de Almagro. Cambió Barcelona por Madrid, aunque en su periplo en Vallecas duró mucho menos, solo esa campaña. Todo ello, en Primera División. Porque hasta este año, Cristian siempre fue portero de Primera. En el Real Zaragoza está volviendo a recuperar sus galones, congelados tras haber pasado el año pasado en blanco por una decisión personal, de índole familiar. Fue agua bendita para la dirección deportiva blanquilla encontrarse con un Cristian Álvarez en agosto en esta tesitura, la de volver a engranar con el fútbol de élite tras un año sabático. Solo así se concibe que este portero esté ahora mismo desarrollando su labor fuera de una máxima división.