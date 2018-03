Toquero reconoce que la reacción del Zaragoza "ha sorprendido" al propio equipo

Gaizka Toquero estuvo sincero este martes en su regreso al papel de portavoz del vestuario, tres meses después de la última vez, consecuencia de su baja médica a causa de una seria lesión muscular ya superada. El punta vitoriano, sin una gota de hipocresía, admitió que la sobresaliente reacción del Real Zaragoza en el último mes y medio, que lo ha llevado de estar a solo 2 puntos de la zona de descenso a Segunda B a pelear, por derecho y con todas las opciones abiertas, por el ascenso a Primera División, ha sorprendido también dentro del equipo.

"Yo creo que esto sorprende a todos. No porque el equipo no fuera capaz de hacerlo... pero es que, en Segunda División, ganar 6 partidos seguidos, pues no sé si es normal. Ni este año, ni en los últimos años. Yo jugué hace 2 años también (con el Alavés) y en una racha de 6 partidos ganados... no cree nadie, ni ves capaz a nadie de hacerlo”, admitió el delantero zaragocista con franqueza.

Dicho esto, Toquero no quiso limar ni un solo milímetro de méritos a la “barbaridad” (Natxo González dixit) que está protagonizando el Real Zaragoza desde el 11 de febrero y que puede tener su continuidad, con una séptima victoria en cadena, el próximo domingo en La Romareda ante el Sevilla Atlético, el colista de la liga. “Si el equipo lo ha hecho, es porque se lo merece. Ha habido días que has podido ganar con más suerte, porque has tenido pegada o por lo que sea. Pero también hubo partidos en los que merecimos ganar y no lo hicimos. Está claro que el equipo está ahora en muy buen momento, más allá de que hay partidos más fáciles o más difíciles. Tiene una buena inercia y creo que es el momento perfecto para alcanzar una buena dinámica: cuando estás a falta de 10 jornadas, que es cuando te juegas todo y ves a otros de los de arriba que dudan, como el Granada, el Huesca o el Oviedo”, apuntó el ‘23’ blanquillo.