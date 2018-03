Imparable Zaragoza en Pamplona: sexta victoria consecutiva

¡Que no pare la música! El Real Zaragoza es un tsunami de efectividad, de goles, de victorias, de puntos y, tras lograr este sábado en Pamplona su sexta victoria consecutiva (18 puntos sumados de los 18 disputados), alcanza por primera vez los puestos de promoción de ascenso, en un tiempo récord de menos de dos meses que lo han llevado arriba del todo proveniente de la cola de la clasificación, en la que estaba a solo 2 puntos de la zona de descenso el pasado 3 de febrero. Un doblete de Borja Iglesias en la última media hora de juego en El Sadar sirvió para doblegar a un rival directo que lo antecedía en la tabla y que, durante 60 minutos, jugó con mayor intención y opciones de gol pero sin saber cómo batir al héroe de la tarde, el portero Cristian Álvarez. Un triunfo importantísimo, clave para cimentar la creencia de que es posible cualquier desembocadura feliz de aquí a junio si la sobresaliente dinámica que mantiene viva el Zaragoza en la segunda vuelta de la liga.

En la primera parte, lo mejor fue el 0-0 con el que se llegó al descanso. El Real Zaragoza pasó infinidad de minutos atrincherado atrás, fruto del empuje osasunista y de la enorme cantidad de balones que llegaron a las inmediaciones del área aragonesa de todas las maneras posibles. No hubo manera de ver una jugada ligada de los de Natxo González, que en ningún momento supieron deshacerse de la presión constante de los rojillos, que empezó siempre arriba del todo, en sus puntas. Y, de esa guisa, las ocasiones de gol ante el marco de Cristian Álvarez, que se marchó al intermedio como el héroe blanquillo un día más, fueron goteando hasta sumar 8 cristalinas.

No funcionó el Zaragoza como en días anteriores. Torpe en la combinación desde el mismo inicio en Eguaras, que intentó varias filtraciones de balón hacia Borja Iglesias y Pombo sin éxito, pasando por Zapater, Raúl Guti y Febas, totalmente anulados por sus marcas férreas. No hubo suministro de juego de medio campo hacia la portería de un inédito Sergio Herrera y solo merodeó el balón el área osasunista en un córner que remató Guti mal en el segundo palo (minuto 21) y en una pelota que Febas, desde fuera del área en la única acción en la que el Zaragoza ganó la espalda a los centrales locales, no golpeó bien en su intento de vaselina sobre el portero navarro, en el 35.