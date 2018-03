Cristian Álvarez, el camino del héroe

Desde los tiempos de Roberto Jiménez, el Real Zaragoza no contaba entre los suyos con un portero del impacto y la influencia de Cristian Álvarez. Es decir, un guardameta que sume puntos y no los reste. Alguien capaz de incidir en los resultados de modo rotundo y decisivo. Tal y como sucedió en Pamplona, con Osasuna como incrédula víctima de las proezas del argentino entre los palos. Los sucedido en El Sadar solo es la última exhibición de un portero que ha convertido la profesión de héroe en un oficio cotidiano durante toda la temporada. Hasta en 9 partidos ha sido clave para que el Zaragoza ganara puntos o no los perdiera. En la esencia de Cristian esta eso: no es un portero que pare mucho, sino que para cuando tiene que parar:

Jornada 6. Zaragoza - Nástic 1-1