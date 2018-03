Real Zaragoza: ganar como los ganadores

Dirán que el Zaragoza fue inferior a Osasuna, dirán que lo desbordaron por momentos, que le atornillaron a su portería, dirán que le anularon su guía de juego y que le desposeyeron de los nutrientes del balón. Dirán que esta vez no fue el mejor y dirán que necesitó de la eficacia en su área y en la contraria. Dirán, en resumen, que el Zaragoza sacó tres puntos que también mereció el rival navarro. Y lo dirán con razón. ¿Cómo no iba ser de otro modo? ¿Acaso el partido no se intuía así, tan sufrido y doloroso? ¿Acaso enfrente no estaba Osasuna? ¿Quién esperaba otra cosa? Contra un conjunto que defendía su posición de promoción, que juega estos partidos con la vena inflamada, en una plaza así, tan incandescente y adusta como El Sadar, que se compone de una plantilla que casi triplica en masa salarial a la confeccionada en verano por Lalo Arantegui… ¿Cómo no iba a sufrir el Zaragoza? ¿Por qué no iba a rondar la derrota? Pero ganó. Y esta es la magia actual de este equipo. Un buque rompepehielo que puede con todo, que va abriéndose canal entre la dureza y exigencia de la masa ártica de la categoría, quebrando en mil pedazos todo lo que se le pone delante.