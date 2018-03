Febas: "Puedo dar mucho más de lo que estoy dando"

Aleix Febas no quiere confianzas. El centrocampista ilerdense ha intentado mantener a raya la euforia este jueves, antes del posible partido trampa del domingo frente al Lorca (12.00). El conjunto murciano acumula 13 jornadas sin conocer la victoria y visitará La Romareda como el peor visitante de la categoría. Sin embargo, el jugador zaragocista no se fía, consciente de las particularidades de la categoría. "Vienen de empatar en Cádiz. En Segunda, cualquiera puede ganar a cualquiera. Hay que ir a tope. Tenemos claro lo que queremos", ha asegurado, en relación al 'play off'. Febas tiene claro que el choque supone "una oportunidad" para seguir mirando hacia arriba y que la racha del equipo no se detenga en las cuatro victorias que encadena.