Febas: "Estamos donde queríamos"

La jornada trae al Sporting, un coloso de la categoría, con unas prestaciones sobresalientes en la segunda vuelta. En el vestuario del Zaragoza, se tiene en cuenta el tamaño del próximo rival y la dificultad del partido."Será un duelo igualado de dos grandes equipos que están en muy buen momento. Haremos nuestro juego, los pequeños detalles son los que decidirán el partido. Hay que ser fuertes atrás. Sabemos que tienen jugadores muy rápidos, pero nosotros trabajamos según el rival que toque y estamos trabajando algunas cosas", señaló Febas.

Uno de los factores que entran en juego el próximo sábado es la temperatura ambiental. La Romareda juega con el Zaragoza. Desde enero, con la salvedad del tropiezo contra el Sevilla Atlético, el equipo aragonés ha instalado la autoridad en su feudo. "La afición está respondiendo bien todo el año. Sabemos y creemos que va a seguir siendo así. En la segunda vuelta estamos puntuando mucho en casa porque la afición nos está ayudando mucho y esperemos aprovecharlo en esta recta final", indicó Febas. De cinco partidos, al Zaragoza le quedan tres en su estadio.

Por otro lado, el futbolista ilerdense está comprobando cómo se han encarecido los minutos de juego en el equipo. Su puesto en la mediapunta vive una competencia incandescente, con Buff y Papunashvili como alternativas fiables. Su presencia en el once se ha resentido, aunque Febas lo considera un paso más en su proceso de aprendizaje. Es duro cuando uno no parte de inicio, peor no soy el único. No es una situación sencilla, pero estoy contento por el equipo. Lo único que se puede hacer es trabajar y demostrarle al míster que se equivoca. Me entreno fuerte para cambiar la situación, pero la decisión es del míster, yo seguiré a lo mío y pensando en el grupo", apuntó Febas, curtido en las categorías inferiores del Real Madrid, donde las cosas tampoco son sencillas. “Vengo de una cantera que no es fácil, cada año es un aprendizaje. Este año también lo está siendo. Estoy en un gran club, en una ciudad muy bonita, con una gran afición. Siempre se puede estar más contento, porque es difícil alcanzar la felicidad absoluta", apostilló el centrocampista del Real Zaragoza.