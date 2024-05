Natalia Arroyo: "La final de la Copa de la Reina va a ser vibrante"

Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad, ha señalado este viernes que a su equipo le interesa que la final de la Copa de la Reina que este sábado le enfrentará al F.C. Barcelona sea "larga" y que puedan poner "la máxima incomodidad" al equipo catalán.

"Hay que empezar bien el partido y entender los distintos momentos que vamos a tener", ha apostillado en rueda de prensa. Además, Arroyo ha reconocido que la victoria en Liga lograda en la última jornada en Tenerife, después de diez partidos sin ganar, ha resultado importante para quitarse "la mochila de tensión y quizá de dudas en la Liga" aunque también ha explicado que esta semana ha sido "otra cosa".

"No tiene nada que ver con la Liga. Venimos con la sensación de consistencia porque la necesitaremos contra el Barça. Estábamos trabajado bien pero no nos entraba la pelota", ha asegurado.

La entrenadora del conjunto txuri urdin ha resaltado que es su segunda final copera y que está "flipando". "Intentaré recordarla para que dentro de un tiempo y la reviva me acuerde de la mayor cantidad de cosas posible", ha resaltado.

Arroyo dice haber hablado con su amigo Jonatan Giráldez, técnico del conjunto azulgrana, pero que habían tenido "poco contacto" aunque ha señalado que si se cruza con él le dará un abrazo porque le tiene "muchísimo cariño". "No me imagina estar aquí contra él. Creo que va a ser un partido vibrante y ojalá los dos podamos salir satisfechos aunque uno solo saldrá contento. Ojalá gane la semana que viene pero si lo hace mañana no me alegraré", ha bromeado.

Arroyo no cree que el hecho de que no vaya a seguir la próxima temporada cambie nada emocionalmente: "Mi futuro era una variable que estaba en las últimas semanas. No tiene más importancia. He recibido mucho cariño y apoyo y todas tenemos ganas de vivir esta experiencia con la gente que va a venir apoyarnos. Eso es lo que me importa. No vivo diferente el hecho de que me vaya a marchar. El club seguirá sin mí y espero vivir una final maravillosa".

Preguntada por la colombiana Manuela Vanegas ha resaltado que es una jugadora "que ha nacido para estos partidos". "Tiene casta y personalidad para jugar estos partidos grandes. Ese tipo de jugadoras es importante que saquen esa personalidad y liderazgo porque nos está ayudando a hacer grande a la Real", ha analizado.