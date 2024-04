El jugador del Barcelona Iñigo Martínez se encara con un niño: "Que sea la última vez que me llamas tonto"

Íñigo Martínez, futbolista del Barcelona, se encaró con un menor de edad según aparece en un vídeo que está circulando en las redes sociales, principalmente por X (antes Twitter). Allí se muestra como el defensa frena en seco con su coche, cuando circula por la calle, y se dirige a un niño en una actitud intimidante. Fue un momento de tensión que sucedió después del entrenamiento del conjunto azulgrana, cuando el jugador salía de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

"La última vez que me llamas tú tonto", le recrimina el jugador al menos de edad, señalándole con el dedo. "¿Me has oído? La última vez que me llamas tonto", insiste futbolista azulgrana, elevando aún más su tono de voz mientras extiende su reprimenda: "A tu amigo le digo lo mismo", indica el zaguero señalando con el dedo al chaval, que se hallaba a pocos centímetros de distancia.

Aunque el niño no pierde la compostura, e intenta hablar de forma relajada, Íñigo Martínez continúa mostrando su malestar intimidando al chico. "Iñigo, ya vale", se escucha de fondo a un hombre, quien le recriminando que su tono es demasiado agresivo para dirigirse a un menor de edad.

Si te vas del Athletic acabas perdiendo… pic.twitter.com/EWDcZzdgAD — Julen (@julenathclub) April 1, 2024

Sin embargo, Martínez prosigue con enfado y, antes de volverse a subirse en su vehículo, le dice al joven: "No vayas de chulo". Las redes sociales han estallado con el vídeo del central del Barcelona.

Íñigo Martínez se incorporó al Barcelona el pasado verano, procedente del Athletic de Bilbao. Llegó sin coste alguno, después de haber finalizado su contrato con los vascos, donde había disputado las últimas seis temporadas.

En el último curso, sin embargo, el defensa central solamente pudo disputar 18 encuentros debido a las lesiones. El futbolista, de 32 años de edad, se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad, hasta acceder al primer equipo donostiarra. Debutó en la máxima categoría en la campaña 2011-12. El defensa se marchó después al Athletic de Bilbao, en 2018, y tras seis curso con los rojiblancos fichó por el Barcelona.