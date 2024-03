Borja Fernández estalla tras archivarse el caso Oikos: "Sois unos mierdas"

Después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca haya dado carpetazo definitivo al caso Oikos y haya exonerado, entre otros encausados, al expresidente de la SD Huesca Agustín Lasaosa, las reacciones no han tardado en saltar.

Uno de los primeros en alzar la voz a través de las redes sociales ha sido el exfutbolista Borja Fernández, quien ha quedado muy marcado por una operación en la que, desde hace cinco años, se investigaba una posible trama de corrupción en el fútbol español, en la que los cabezas visibles eran otros dos exjugadores como Raúl Bravo y Carlos Aranda.

A través de Twitter (ahora X), el gallego ha mostrado enfado, haciendo un repaso a la situación que le ha tocado vivir durante este tiempo atrás. “Caso Oikos sobreseído. Policías, de manera extraoficial, me dijeron en su momento que el caso estaba muerto. A mí me detienen y me montan todo ese escándalo para ver si sé algo y les salvo la investigación...", comienza el hilo de mensajes.

Seguidamente, Borja denuncia que “después de haber entrado en mi casa de manera ilegal, de manipular el informe policial, de joderme la vida y manchar mi nombre, de hacer sufrir a mi familia y amigos sin ninguna prueba y con unos indicios inventados, con unos jueces cómplices que no se atreven a hacer pagar a esa unidad de la UDEF lo que hicieron contra un ciudadano, recibo la noticia de que cierran el caso".

"Pues eso, sois unos mierdas. Gracias por joderme lo labrado. A veces , los libros de mi cuñado me inspiran y dan ideas; luego regreso a la realidad. Peces", concluye.

Fernández ya había calificado de “mierdas” a los jueces de Valladolid, por el registro al que fue sometido su domicilio al inicio de la operación en 2019. El que fuese jugador del Real Valladolid fue detenido como uno de los supuestos implicados en una red de amaños y apuestas ilegales en relación con las sospechas que habían recaído en el partido Real Valladolid-Valencia de la 2018-19 e incluso pasó tres días en el calabozo.

Año y medio después quedó libre de toda sospecha y él solicitó en cambio encausar a los policías de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF que le habían detenido, petición que fue rechazada.