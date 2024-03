Así fueron los cinco partidos investigados por amaños en el caso Oikos, según la jueza

La magistrada Alicia Bustillo Lobo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, que ha decretado el archivo final del caso Oikos, analiza su auto, uno a uno, los cinco partidos investigados por presuntos amaños, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, aunque las actuaciones han quedado sobreseídas en todos ellos por no encontrar indicios de delito.

El primero fue el Sariñena-Cariñena del 13 de abril de 2017 y la jueza concluye que aunque las conversaciones intervenidas entre Íñigo López y Carlos Martín Briones, con referencia a Samuel Saiz Alonso, hablaran de una deuda de '10K' de la que Martín Briones solo se haría cargo de '2,5 K', aludiendo a que el resto es de los chavales, "resulta evidente que no puede atribuirse a un amaño del partido, y mucho menos a un pago por perder, dado que no consta que exista pago a jugador alguno".

Respecto al SD Huesca–Gimnastic de Tarragona del día 27 de mayo de 2018, que dio inicio a las diligencias, la Policía Nacional entendía que existía una predeterminación del resultado del partido (perdió el Huesca) basando en la localización de apostantes en la ciudad de Málaga, la rareza y la coincidencia de las apuestas realizadas por los mismos y su relación con Carlos Aranda, todo ello sustentado en unas intervenciones telefónicas. Sin embargo, la jueza asegura que "no se ha podido objetivar que, efectivamente, existiese una prima por perder, elemento esencial para poder mantener el procedimiento por estos hechos". Alude a declaraciones de Íñigo López haciendo referencia a la existencia de un "pacto de caballeros, habitual en el fútbol, aunque negando la recepción de precio o el amaño del partido".

En cuanto al R.C.F. Valladolid-Valencia C.F., con resultado 0-2 del 18 de mayo de 2019, los investigadores atribuyeron una actuación a Carlos Aranda e Íñigo López tendente a la presunta compra del partido para que los de Pucela se dejaran ganar tanto en la primera parte como en la segunda, combinando la apuesta con una victoria del Getafe en otro partido. La Policía Nacional admite que la derrota final del Valladolid era previsible porque no se jugaban nada mientras que el Valencia se disputaba una plaza en otra competición. Y la magistrada concluye que las conversaciones telefónicas aportadas, especialmente de Carlos Aranda, hacen que los indicios de estos extremos sean "absolutamente insuficientes" ya que el pago de los 10.000 euros que acordó con Raúl Bravo "no se acredita que tuviese por objeto pagar a jugador alguno, pudiendo derivar de cualquier otra actividad, siendo incluso razonable que fuese para la realización de apuestas deportivas", señala.

Otro de los partidos investigados fue el Getafe- Villarreal C.F. del el 18 de mayo de 2019, que acabó con empate a dos. Y la magistrada tampoco encuentra indicios de una actuación tendente a pagar por alterar el resultado del partido, "máxime teniendo en cuenta que estos partidos dieron lugar a una apuesta combinada en la que Carlos Aranda perdió dinero al no ganar el Getafe".

Y el último encuentro incluido en la causa fue el Reus- Valladolid del 4 de junio de 2017. La Policía Nacional entendía que la SD Huesca, a través de su presidente Agustín Lasaosa, en connivencia con el director médico Juan Carlos Galindo y con el director financiero Carlos Laguna, con la colaboración necesaria de prestamistas conocedores de la operación (Raúl Bravo, Carlos Aranda, Jacobo Sanz y Rodrigo Fernández) habrían pagado una cantidad de dinero en metálico de entre 250.000 y 270.000 euros a los jugadores del Reus CD (10.000 a cada uno) por ganar con la intermediación de un jugador del Huesca, Iñigo López, y de dos jugadores del Reus, Aritz López Garay y Francisco Javier Atienza. Este pago se habría realizado, presuntamente, el 10 de octubre de 2017 en Huesca, coincidiendo con el partido contra el Reus parte de Iñigo López a Aritz López Garay en la recepción del hotel ABBA.

Para financiar parte de dicha operación, y la devolución de las cantidades previamente prestadas, la Policía consideraba que la SD Huesca se sirvió, presuntamente, de sociedades vinculadas comercialmente como Pryobra 2010 SL. -que remodeló el estadio- y Catering San Lorenzo emitiendo facturas a cargo del club que no respondían a trabajos efectivamente realizados, o facturas duplicadas o engordadas.

La prueba fundamental de esta presunta trama, según la UDEF, era un documento manuscrito encontrado en la entrada y registro de las instalaciones de la SD Huesca perteneciente a Agustín Lasaosa con anotaciones de una serie de cantidades y nombres con conceptos como préstamos, cantidad, etc… que la Policía vinculaba con el amaño de este partido, donde habría ganado el equipo presuntamente pagado, además de una serie de conversaciones telefónicas.

Sin embargo, la jueza concluye que "los indicios de este hecho son suficientes, siendo tan sólo meras referencias acerca de botas a entregar en el hotel Abba o unas referencias al aceite realizadas por el señor Atienza a los compañeros, máxime cuando para su entrega solicita la cantidad de 50 euros, que es evidente no concuerda con la entrega de un dinero".

Además, destaca que la investigación no ha encontrado pago o rastro de transferencia económica alguna realizada por Francisco Javier Atienza a ningún compañero ni ingreso alguno en cuenta de una cuantía coincidente con esos presuntos cobros.

La jueza también deja claro que las pruebas periciales tampoco justifican la comisión de los delitos de falsedad documental y administración desleal y demás delitos patrimoniales atribuidos a Pryobra "al haberse ejecutado los trabajos y siendo cualquier sobreprecio o duplicidad una cuestión e naturaleza estrictamente civil y no penal, al no acreditarse el hecho principal del que derivarían los demás ilícitos, esto es, haber colaborado para conseguir un capital para pagar una prima a los jugadores del Reus por ganar". También exonera a Catering San Lorenzo "porque no existen indicios suficientes de que entregase una cantidad a la SD Huesca para satisfacer esa presunta prima por ganar".