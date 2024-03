Kylian Mbappé y su futuro: "Creo que para la Eurocopa estará todo resuelto"

El delantero del Paris Saint-Germain y la selección francesa Kylian Mbappé indicó este viernes sobre su futuro que cree que "para la Eurocopa estará todo resuelto", aunque aún no tiene "nada que anunciar", al mismo tiempo que expresó que ir a los Juegos de París sería un "sueño", aunque si finalmente no participa, lo aceptará.

"No anuncié nada, porque no tengo nada que anunciar, el día que tenga algo que decir lo diré. Estaré centrado en la selección de Francia cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará resuelto", dijo el delantero galo en rueda de prensa durante la concentración de la selección.

El '7' francés se mantiene "concentrado" en el fútbol, porque "lo que pasa fuera, pasa fuera", en relación a las informaciones sobre su futuro, con el Real Madrid como principal candidato a hacerse con el deseado jugador, que acaba contrato este verano. "No soy responsable de lo que dicen o piensan las personas, pero lo veo", afirmó.

"Usted sabe mejor que yo, ¿no?", le respondió a un periodista sobre si ya tenía decidida su salida del PSG. "Pregúntale a el que lo ha anunciado. Nunca me he escondido, nunca he tenido miedo. Entonces, si tengo algo que decir, vendré y lo diré. Y muy fácilmente, porque no es algo grave, es solo que no tengo nada que anunciar", insistió.

El capitán de la selección francesa abordó su presencia en los Juegos de París este verano, reiterando que "siempre" ha tenido "la misma ambición". "Siempre he dicho que los Juegos en París eran especiales y que quería estar. Pero siempre he dicho que no dependía de mí. No puedo pronunciarme, porque no me han dicho que sí o que no. Si voy, viviré un sueño. Si no voy, lo aceptaré y haré lo que me digan que haga", comentó.

Además, no quiso mojarse demasiado con los descansos que le da Luis Enrique en el PSG, con suplencias y cambios antes del final de los encuentros de Ligue 1. "No estoy muy cansado, tengo mucho tiempo, la Eurocopa queda muy lejos, es en 3 meses, hay muchas cosas que pueden pasar en 3 meses, así que intento tener una visión a corto plazo. Estoy listo para adaptarme a cualquier situación, empecé la temporada pensando que todo podría pasar, así que estoy listo", manifestó.

La selección gala, campeona del mundo en 2018, afronta este sábado ante Alemania un "buen test" de cara a la Eurocopa, aunque no contarán con Antoine Griezmann. "Intentaremos cumplir con su ausencia. Es un jugador que no se reemplaza. La peor sería pedirle a un jugador que juegue haga lo que hace Griezmann. El estilo de Antoine hace que Antoine sea un jugador especial para Francia. En la vida, cuando el plan A no funciona, hay que poner el plan B", señaló.