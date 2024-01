Una animada y abrigada hinchada espera al Barça en Barbastro: "Esto es muy bestia"

Nervios, emoción, cánticos, bengalas y sentimientos encontrados a las afueras del Campo Municipal de Barbastro donde este domingo, 7 de enero, esperaban la llegada del Barça. Muchos de los presentes se enfrentaban a una tesitura complicada. “Soy del Barça, pero hoy voy con el Barbastro”, afirmaba Iván López, vecino de Binéfar, que era uno de los primeros en llegar al estadio junto a sus padres, Javier y Yolanda, y su hermano pequeño Mario. “Esto es algo que solo se vive una vez en la vida, y es gracias a la Copa que permite que equipos pequeños vivan momentos como este”, admitía, emocionado. “Que gane el mejor”, añadía su padre.

Partido inédito, de la U.D. Barbastro frente al F.C. Barcelona, que ha despertado gran expectación en la ciudad del Vero

A tan solo unos metros, Rafael Ávila, natural de Guadalajara, y su compañero no paran de vender bufandas y banderas de equipos de fútbol en un improvisado puesto. Oficio al que, afirma, lleva dedicándose casi 40 años. “He viajado por toda España y por toda Europa, pero nunca había estado en Barbastro”, afirmaba. Sobre la mesa, una bufanda con el nombre de ambos equipos. “Se están vendiendo muchas, y de cada equipo por separado, van muy empatadas”, afirmaba.

Y es que entre los presentes muchos estaban de lado de ambos. “Yo también soy del Barça, pero hoy voy con el Barbastro a muerte”, admitía Eric González. También desde primera hora, junto a sus amigos, todos vecinos de Barbastro, se encontraban más que listos para disfrutar de la velada. “Esto es muy bestia. Tengo muchas ganas de que llegue el momento del inicio”, admitía Iván Fuster, otro de los presentes. Además, ambos estuvieron juntos el día del anuncio oficial, el cual vivieron desde el Palacio de Congresos. “Fue increíble, inolvidable”, añadía su compañero.

Público de todas las edades

Hoy, para disfrutar del partido, hay público de todas las edades, también familias al completo, como la de Lamber Ruiz, Isabel Torres y Fernando Clavería. “Hoy no hace frío. Fresquito solo”, dicen, animados y abrigados. En sus manos Fernando lleva una bufanda del Barça “con mucha historia”, admite: “la compré cuando vino el equipo B de Guardiola. Aquí empezó su época dorada y terminará hoy la de Xavi en el Barcelona”, afirmaba.

Lamber tiene otras preocupaciones, como la de vivir su primer Barça en casa. “Esto es algo único, no había pasado nada igual en Barbastro”, afirmaba, muy emocionado. A su lado un grupo de jóvenes llegados desde la ciudad Condal anima al equipo local. Se trata de David Pladé, Unai Martos y Álex Márquez ¿El motivo? Son amigos de Iván Biarge, guardameta de la Unión Deportiva Barbastro. “Hemos venido hasta aquí para apoyarle”, admitían.

Lucen abrigos, gorros, bufandas e incluso alguna que otra manta. “Ya sabíamos a lo que veníamos, que nuestro amigo nos lo había contado”, afirmaban, entre risas. “Aunque vengamos de Barcelona, y seamos del Barça, hoy vamos con el Barbastro a muerte”, reivindicaban.

La afición lo ha dado todo en la llegada de los autobuses al Campo Municipal de Barbastro

“Esto va a ser un día histórico”, admitía Gabriel Batalla, vecino de Radiquero, que aguardaba a la apertura de puertas del campo a las 19.00 muy animado. “Es un lujo estar aquí hoy, un partido especial, bonito, va a ser algo histórico sobre todo por recibir a un equipo de esta categoría en casa, algo muy importante para la afición”, afirmaba.

No muy lejos de él se encuentra Francisco Mur, de Monzón, que destaca por un curioso atuendo. Un traje de pantalón y chaqueta con un billete de lotería como estampado. “Es un diseño mío, un traje de la suerte. Por aquí no pasa ni el frío, ni el agua ni el aire”, admitía. Completaba el ‘look’ con una pajarita del Barça. “Soy del Barcelona, pero si alguien tuviera que eliminarlo, me gustaría que fuera el Barbastro”, concluía.

No muy lejos de él se encuentra Claudio Boch, presidente de la Federación de Peñas del Barça de Lérida acompañado por un grupo de integrantes del Club de Puigvert de Lleida, Soses y Lleida. “La verdad es que llegar hasta aquí ha sido una aventura, aparcar ni te cuento… pero la organización hasta el momento ha sido bastante buena. Veremos que pasa adentro”, opinaba. “Sea como sea, esperamos ver un buen partido”, concluía.