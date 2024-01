Daniel Martínez, entrenador de la U.D. Barbastro: “Espero al mejor Barcelona”

La U.D. Barbastro ha preparado esta mañana en el Municipal de los Deportes el último entrenamiento antes del histórico e ilusionante choque ante el F. C. Barcelona en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El entrenador de la U.D. Barbastro, Daniel Martínez, considera que medirse al conjunto barcelonés “es fácil, a nivel anímico y mental porque nos enfrentamos a un gran equipo y es una cita histórica para la ciudad, el club y todos los jugadores, y en ese aspecto es bastante sencillo. Además, lo jugamos en casa delante de nuestra gente. Es algo muy grafíticamente para nosotros”. Si bien en lo deportivo el choque genera “una situación bastante difícil porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa, con jugadores de talla mundial”. “Se nos va a exigir muchísimo, pero nosotros vamos a jugar con nuestras armas, con nuestra ilusión y nuestra gente intentaremos ponérselo lo más difícil posible al Barcelona y trataremos de llevar el partido, en la medida de lo posible, a donde nos interese”, señala Martínez.

Sobre qué equipo cree que Xavi Hernández desplegará en el terreno del Municipal, el técnico rojiblanco no tiene dudas: “Me espero al mejor rival. No nos podemos olvidar que es el F.C. Barcelona, un equipo de los grandes que tiene que ganar todos los partidos y competiciones con solvencia y autoridad. Sabemos que tal vez pueda venir con jugadores del filial, pero que tienen una calidad tremenda, por lo que me espero la mejor versión del Barcelona”. No obstante, Martínez alberga posibilidades, como ya ocurriera con la U.D. Almería: “Esto es fútbol. Intentaremos complicarles la vida lo máximo posible y estoy convencido de que los chavales harán un buen partido y cuando termine, estaremos orgullos de ellos”.

Una única pena

La pena que siente el técnico es que “no puedan jugar todos”. “Hay 22 jugadores en la convocatoria, once que saldrán y cinco cambios. Esa es mi única pena. Mi equipo va a estar a un nivel altísimo. Tenemos muy poco que perder y mucho que ganar. No estamos en la competición en la que estamos luchando para seguir y eludir el descenso. Este partido es para disfrutar, sin puntos en juego. Solo tenemos que ganar y, con esos condicionantes, el equipo va a dar un nivel altísimo”.

Las Navidades no han permitido al técnico aragonés “desconectar” de todo lo que ha generado el partido ante el conjunto azulgrana: “Son situaciones que no hemos vivido en el club, que generan mucho ajetreo y llamadas. He intentado abstraerme y organizarme en lo deportivo estudiando al rival como hago siempre. Somos conscientes del adversario que tenemos enfrente, muy diferente a lo que nos podemos encontrar en liga. Pero hemos analizado y estamos preparado para jugar este partido”.

El estadio presentará una imagen nunca antes vista, con 6.000 hinchas, prácticamente en su totalidad rojiblancos. El entrenador apela a su apoyo para tratar de vencer al Barça. “La gente ha respondido y se ha visto en la ciudad que está con muchísimas ganas. Hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo de la junta directiva y del aficionado para que todo esté preparado. Pase lo que pase, cuando acabe el partido, va a ser una cita para recordarla y para sentirnos orgullosos del equipo”, comenta Martínez.

Para Dani Martínez el partido de mañana es un premio a su trabajo desde que se hizo cargo del equipo tras el cese del primer entrenador. El extécnico del Brea cogió las riendas de un equipo que no conocía la victoria y solo había sumado tres puntos merced a tres empates. Estaba hundido en puestos de descenso y lo ha aupado a tener un colchón de siete puntos sobre el último equipo que marca el puesto de la pérdida de la categoría. “Me encontré con una situación difícil, con un equipo anímicamente fastidiado, su situación en la clasificación me parecía injusta. Los jugadores han trabajado de una manera espectacular desde el primer día y ha habido que hacer un trabajo psicológico espectacular. Me entristeció la salida del primer entrenador, pero desde mi llegada han cogido el trabajo deportivo y táctico y aún hay margen de mejora. Están haciendo las cosas muy bien y anímicamente el equipo está muy alto. Al final si los intentas convencer, el trabajo sale y los resultados son positivos y los jugadores es más fácil que crean en tu mensaje”.

Martínez siente que la Copa del Rey ha sido “algo extraordinario”. “En las dos eliminatorias hemos sido justos ganadores, el equipo trabajó bien y este es el premio que se merece toda la afición de Barbastro”, afirma.