Copa del Rey: el último regalo de Reyes que espera recibir Barbastro

La ciudad del Vero está desenvolviendo los regalos esta mañana los regalos que los Reyes Magos han traído. Pero han dejado uno para abrirlo mañana por la noche: la ilusión de poder ganar al F.C. Barcelona. La ciudad vive de forma intensa ese sueño desde hace varios días. Los escaparates de los comercios de la ciudad están poblados de carteles con mensajes de ánimo y bufandas conmemorativas como las 1.000 que repartió el Ayuntamiento el viernes entre los aficionados y que se agotaron muy rápidamente.

Hay bares que se plantean realizar mañana algún tardeo para caldear el ambiente previo y el club ha organizado una marcha conjunta de los dos autobuses, el de la U.D. Barbastro, y el del F.C. Barcelona, por el centro de la ciudad para dirigirse al Municipal de los Deportes. El recorrido conjunto será a partir de las 18.30 – 19.00 desde el recinto ferial. El bus azulgrana saldrá del Hotel Mas Monzón y el de la U.D. Barbastro del Hotel Sancho Ramírez. Tras encontrarse en el recinto ferial, atravesarán la calle Corona de Aragón y la avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer. Se espera aficionados en la calle para recibirlos.

Antes las dos directivas comerán en una bodega de la D.O. Somontano, con cata de vinos incluida y degustación de productos de la zona.

“Barbastro está viviendo con expectación e ilusión un partido histórico para la U.D. Esperamos que haya mucho ambiente prepartido es el mejor colofón a las fiestas de Navidad”, afirma el vicepresidente, Pablo Bravo, propietario de la empresa AB Energía que ha reflotado el equipo en las últimas temporadas.

El presidente del club Rafael Torres no perdía ojo ayer de los últimos preparativos en el Municipal que presenta una bonita estampa. Con nervios por que todo salga bien e ilusionado por el choque asegura que “nada más hay que salir a la calle para ver el ambiente. Llevamos dos días organizando todo en el terreno de juego y las visitas son continuas del aficionado para ver qué estamos montando. Hay mucha ilusión y ganas para ver el partido del domingo”.

Uno de esos visitantes que ha subido hoy al Municipal ha sido Eduardo García, vecino de Adahuesca, acompañado por amigos, algunos de Barcelona, como Toni López. “Tuve la suerte de conseguir entrada que no estaba fácil. Tiene buena pinta. Es un tema histórico. Yo he jugado aquí al fútbol y verlo así es una pasada. Algo para recordar y para disfrutar”. Su amigo lo verá desde la televisión “porque al día siguiente tengo que madrugar para trabajar. Voy a ir con el Barça porque soy muy culé y si no se gana mañana tendría consecuencias chungas. Pero también tengo el corazón que me tira para el Barbastro. Es un momento histórico, hemos ido a hacer compras a Barbastro y queríamos ver el campo”.

Mosaico

Los hincas más fieles de la U.D. Barbastro han quedado mañana a las 10.00 en el Municipal para preparar un mosaico con cartulinas rojas y blancas en el fondo norte.