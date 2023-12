Un año sin Luismi: "Las camisetas dedicadas con el '4' ya no nos caben en casa"

“Hace un año que te fuiste; un año desde que se apagó tu sonrisa. Todo lo que hemos conseguido desde aquel fatídico día es para ti. Allá donde estés, eres uno más. Sigue iluminándonos”. Con esas bonitas palabras recuerda el CD Fuentes, en el primer aniversario de su fallecimiento, a Luis Miguel López ‘Luismi’. El jugador sigue estando presente en cada entrenamiento, en cada partido, entre los que le lloraron como compañeros.

Al no haber jornada de Tercera RFEF este fin de semana, el club zaragozano no pudo homenajearle como hubiera querido. Pero sus familiares sí sintieron el cariño de todo el fútbol aragonés en la Copa de Regiones de la UEFA, torneo que se disputó en Galicia y en el que la selección de la Comunidad, dirigida por Richi Civera, obtuvo la clasificación para la siguiente fase.

Luis Miguel había formado parte de ese combinado cuando tenía edad juvenil. Y sus padres (Míchel y Marisol) quisieron desplazarse a Vigo para que, de alguna forma, él pudiera reencontrase con Isaac, Karol, Marcos Briz y todos aquellos con los que un día compartió vestuario.

Los integrantes de la selección aragonesa posan con la familia de Luismi en Vigo. HA

Briz era uno de sus grandes amigos. Jugó con él en Fuentes de Ebro y ahora, precisamente, ha pasado a ser uno más de la familia. Es novio de Mar, la hermana, que también viajó a tierras pontevedresas para ver cómo Aragón se imponía a las Islas Canarias y a la anfitriona, Galicia.

Lo de menos fueron esas victorias. La verdadera felicidad vino dada por el recuerdo de Luismi. Por comprobar, una vez más, lo querido que fue por todos. Dentro y fuera del campo. Desde su casa de Santa Isabel, donde ya no caben más camisetas con el ‘4’ de todos los equipos por los que pasó, hasta ese hotel de Sangenjo en el que sus familiares estuvieron alojados estos días.

“Teníamos claro que no queríamos estar en Zaragoza este puente de diciembre. Nos ha venido bien salir del entorno y la gente se ha portado de forma maravillosa”, explica Míchel, agradecido por el trato recibido en estos emotivos momentos. “Tanto los representantes de la Real Federación Aragonesa de Fútbol como los organizadores del torneo se volcaron con nosotros”, añade, mientras hace un repaso -sin fuerzas para contestar a todos- de los mensajes de apoyo que recorren su teléfono móvil.

El Caspe, el Épila, el Ebro, el Alcorisa, el Stadium Casablanca, el Montecarlo… el fútbol aragonés no olvida a Luismi. Y tampoco el Osasuna ha dejado de tener detalles con la familia durante este difícil año, durante estos meses en los que nadie encuentra explicación a tanto vacío. “¿Quién podía imaginar algo así?”, lamenta Míchel, repasando las fotografías en las que su hijo aparece, tan sonriente como siempre, junto a los jugadores del equipo navarro tras disputar aquella histórica eliminatoria de Copa del Rey que, desgraciadamente, precedió a la muerte de Luis Miguel.

El partido se jugó el 12 de noviembre. Él perdió la vida -se la sesgaron- el 8 de diciembre, aquella fatal noche en la que un conductor ebrio y drogado se cruzó en su camino cuando volvía de Fuentes de entrenar. Tenía 23 años y un prometedor futuro en el sector del márquetin. Estudiaba un máster en Comercio Internacional en la Escuela de Negocios (ESIC) de Zaragoza, donde también sigue viva su memoria.

Tanto en la que fue su clase como en los campos exteriores, a los que Míchel sigue acudiendo asiduamente por invitación de los compañeros.

“Voy cada semana al partido de fútbol 7. Me hicieron ficha para jugar con ellos, pero me quedo en el banquillo. El simple hecho de verles y conversar un rato me ayuda. Y lo mismo ocurre en los partidos del Fuentes: me acerco para comprobar que la huella de mi hijo permanece”, concluye Míchel, y es que en el estadio San Miguel permanece el ‘Luismi 4’.

La plantilla del Fuentes posó con la camiseta de Luismi el día 8 de diciembre, en el aniversario de su muerte. HA

Estampado en uno de los fondos y también en el vestuario, donde el que fuera su entrenador, Iván Ballestero, no tiene que pronunciar discursos motivadores. Basta con señalar ese asiento que ya hace un año que dejó de estar ocupado…