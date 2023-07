Osasuna disputará un amistoso en Fuentes de Ebro como homenaje a Luismi el 19 de agosto

Club Atlético Osasuna y el Fuentes de Ebro volverán a encontrar sus caminos el próximo 19 de agosto. Ambos equipos disputarán ese día un partido de homenaje en memoria de Luis Miguel López ‘Luismi’, el joven futbolista del equipo aragonés que falleció el pasado diciembre en accidente de tráfico.

El encuentro será en la localidad ribereña y permitirá recordar el intenso duelo que protagonizaron ambos conjuntos el 12 de noviembre de 2022, cuando se vieron las caras en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Eso sí, Osasuna, que ese día ya habrá arrancado la competición oficial en Primera División, formará un combinado con jugadores de sus filiales para disputar el partido.

Tras la trágica pérdida de Luismi, cuyo vehículo se estrelló contra un conductor que circulaba borracho y drogado, los vínculos entre Osasuna y Fuentes de Ebro fueron cada vez más estrechos. El equipo navarro ha ofrecido estos últimos meses una permanente lección de trato y cariño con la humilde entidad, que quedó devastada con el fatal suceso.

Por ejemplo, Osasuna quiso acordarse de Luismi en la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. El conjunto navarro colgó una camiseta suya en el vestuario y compartió este gesto en redes sociales con el texto "Tú eres parte de esto, Luismi", junto a un corazón. Anteriormente, los padres del joven, junto a sus compañeros de equipo, fueron invitados por la entidad para presenciar en El Sadar el partido de vuelta de cuartos de final ante el Sevilla.

“Nos regalaron estar ahí todo el rato, donde quisimos. Estuvimos en el túnel de vestuarios con ellos y recibimos un cariño que, de verdad, es indescriptible. No hubo un gesto que no fuera amable. No tenían necesidad de eso, son futbolistas que ganan un dineral y nos abrazaron, nos besaron... Estaban concentrados en jugar un partido muy importante, pero perdieron el tiempo en estar con nosotros”, rememoraba el padre de Luismi.