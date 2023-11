Osasuna viaja a Fuentes para un último homenaje a Luismi

Osasuna, mediante su director de comunicación, Santiago Zuza, ha tenido el gran gesto de ceder su medalla de subcampeón de la Copa del Rey lograda en Sevilla ante el Real Madrid a la familia de Luismi, jugador del Fuentes que falleció semanas después de disputar la primera ronda del torneo del KO contra los rojillos.

La carta, publicada en la cuenta de X de Mar López, hermana del jugador, está redactada por Zuza. Este último comienza agradeciendo la amabilidad con la que los navarros fueron acogidos en la localidad aragonesa hace más de un año.

"Desgraciadamente luego perdimos a Luismi y sé que nada de lo que hagamos o digamos podrá nunca llenar ese vacío. Aquello nos unió todavía más, no solo con la gente de Fuentes y del Fuentes, sino con todos vosotros, con su familia”.

"En cada ronda que fuimos pasando os sentimos muy cerca a vosotros y a Luismi, y a toda la gente del Fuentes. No hubo una sola eliminatoria en la que no tuviese un momento de recuerdo para Luismi y para vosotros”, continúa el comunicado.

"Fue una pena no poder ganar aquella final y dedicarsela a él y a todos los que lo habéis querido tanto. Guardo con mucho cariño las cintas del Pilar de Luismi que me hiciste llegar. Las tengo en mi oficina, las veo y acaricio cada día y me acompañan también en los viajes. Y, con ellas el recuerdo de todo el cariño que nos habéis regalado siempre a mi y a todos los que formamos parte de Osasuna”, recuerda sobre el hito logrado en el estadio de La Cartuja.

La carta termina diciendo: "Quiero que tengáis para siempre con vosotros la medalla que nos dieron a quienes formamos parte de aquella expedición. Es de Luismi y así quiero que sea para siempre. Os envío un abrazo enorme a todos”.

El agradecimiento de la familia no se ha hecho esperar: "Una parte de mi corazón permanecerá para siempre en este maravilloso club. No tengo palabras para describir lo que hemos sentido al recibir este detalle que muestra, una vez más, lo enormes que sois. Nunca nos cansaremos de daros las gracias, nos vemos pronto”.