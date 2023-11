Javier Tebas dimite como presidente de La Liga para poder adelantar las elecciones

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha presentado su dimisión con el objetivo de poner en marcha una vez más el proceso electoral a la patronal del fútbol español. De este modo, adelanta las elecciones y todo el procedimiento, pues su mandato tenía como fecha límite el próximo 26 de diciembre.

En la tarde de este miércoles se configurará la Comisión Electoral y hasta que se elija de nuevo presidente quedarán al frente de La Liga provisionalmente Miguel Ángel Gil Marín y Quico Catalán, los dos vicepresidentes.

Para esa comisión se elegirán cinco clubes por sorteo ante notario, tres de ellos de Primera y dos de Segunda. Ellos serán los responsables de la capacidad ejecutiva de La Liga durante este mes y su objetivo será vigilar la legalidad y limpieza electoral del proceso.

La intención de este adelanto electoral es que no se alargue pasadas las fiestas de Navidad y todo hace indicar que no tendrá consecuencias negativas para Javier Tebas, pues nadie se ha manifestado aún como oponente de él al puesto.

Si finalmente nadie se presenta y Tebas es reelegido presidente, será su cuarto mandato al frente de La Liga. En las anteriores elecciones no tuvo oposición, por lo que no necesitó de Asamblea General Extraordinaria. Solo en 2016 pudo tener rival, cuando Álex Aranzabal comenzó el proceso, pero no llegó a completarlo por falta de avales.