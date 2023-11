Florentino Pérez: "El fútbol es de todos, por eso la Superliga es hoy más necesaria que nunca"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, insistió este sábado en que el fútbol "no es monopolio de nadie, porque es de todos", por lo que cree que "a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca", para "mejorar, modernizar y fortalecer las competiciones europeas".

"El fútbol sufre una crisis institucional sin precedentes a todos los niveles, tanto en España como en Europa. La situación es muy grave, como vengo advirtiendo estos últimos años. O reaccionamos ya y cambiamos el rumbo o el fútbol no sobrevivirá, al menos como lo conocemos ahora", advirtió Pérez durante la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid.

El máximo mandatario de la entidad merengue aseguró, refiriéndose a Aleksander Ceferin y Javier Tebas, que "el principal problema es que hay una serie de gestores que actúan sin pensar en los aficionados". "Nosotros vamos a seguir trabajando para que el fútbol pueda volver a ilusionar al mayor número de aficionados en todo el mundo", dijo.

"El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el fútbol español no es propiedad del presidente de LaLiga, no es monopolio de nadie, porque el fútbol es de todos. Por esos motivos, a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. Su objetivo es muy claro: ofrecer la mejor competición de clubes posible", manifestó el presidente del Real Madrid sobre el proyecto de nueva competición que lidera.

Para Florentino Pérez, "son los clubes los que deben controlar su propio destino", antes de pedir el "máximo respeto" a las normas del 'Fair Play' Financiero, "reglas que muchos clubes sin límite de dinero incumplen ahora sin que nadie haga nada al respecto y sin consecuencia alguna".

"Son cada vez más los clubes que pierden cientos de millones de euros cada año, esto no puede ser una situación estable que se mantenga en el tiempo por mucho dinero que tengan sus propietarios. Necesitamos estructuras de gobierno corporativo transparentes y modernas a la altura del siglo XXI y sometidas a los principios y leyes de la Unión Europea. Nadie que ame el fútbol debería estar en contra de estos objetivos", defendió.

Además, lamentó las "campañas constantes de desinformación y manipulación" contra la Superliga. "Han llegado a asegurar que nos queremos ir de las ligas nacionales, y todo el mundo sabe que eso es falso, porque sería una competición perfectamente compatible con las competiciones nacionales y con sus calendarios", agregó.

"La Superliga tiene como único y principal objetivo mejorar, modernizar y fortalecer las competiciones europeas, por supuesto sin privilegios, sin que nadie esté excluido, porque será una competición plenamente meritocrática. Sin embargo, nos encontramos con que los gestores de la UEFA van en la dirección contraria", afirmó tajante Florentino Pérez.

Y es que para el mandatario el nuevo formato de la Champions conllevará "más partidos pero menos interés". "Es un nuevo torneo que nadie acaba de entender muy bien, es un proyecto insólito, absurdo y sin sentido futbolístico, no es la solución. El desastre a nivel económico es evidente", avisó, cifrando en un "41 por ciento" el descenso de valor de los derechos audiovisuales pese a que habrá "64 partidos más".

"Esto es una prueba evidente de que este modelo alejará más a los aficionados de nuestro deporte, y sobre todo, a los más jóvenes. El nuevo modelo no es el que demandan los aficionados, es el que más se ajusta a la política de gobernanza en la UEFA, que es propio de otras épocas y condiciona cualquier decisión sobre las competiciones europeas y no tiene en cuenta las demandas de los aficionados, clubes y futbolistas. La UEFA sigue gestionando sin innovar como hace 30 años", criticó.

Por ello, pide que el fútbol se modernice porque si no serán superados por "otros deportes y formas de entretenimiento", resaltando que el Real Madrid haya caído al puesto once del ranking de la revista 'Forbes', "por detrás de los equipos de la NFL, la NBA y la MLB". "Algo deben estar haciendo muy bien los americanos y algo muy mal los europeos", resaltó.

Para el empresario, "el Real Madrid tiene una responsabilidad institucional innegable con el fútbol europeo que no se le exigiría a otros clubes" y que por este motivo es "más fácil liderar este proyecto que tanto incomoda a los dirigentes de la UEFA. Nuestro club fue visionario y la UEFA ya fue la que intentó impedir aquel cambio revolucionario. Ahora la historia se repite", aseveró.

También opinó que hay que "abaratar el acceso al fútbol televisado" porque "no tiene sentido pagar 100 euros al mes por un espectáculo cada vez peor". "La Superliga está concebida para resolver estas cuestiones, mejorar las competiciones y pensando en la pasión de los aficionados. Sigo confiando en la justicia de la UE porque la UEFA no tiene el derecho a una posición de monopolio en la Europa de las libertades", manifestó el mandatario.

Este recordó que la justicia española "reinstauró las medidas cautelares" sobre la Superliga y deseó que el 21 de diciembre, fecha en la saldrá el dictamen del TJUE se decida el permitir "a los clubes europeos decidir su destino en libertad y trabajar por el bien del deporte sin estar sometido a los intereses particulares de los gestores actuales. Esperamos que el 21 de diciembre marque un nuevo inicio en el fútbol europeo", sentenció.