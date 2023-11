Carlos Mayo se ‘cae’ de la maratón de Valencia, pero ya apunta a su siguiente objetivo

El billete olímpico de Carlos Mayo tendrá que esperar. El atleta zaragozano tenía rodeado con rotulador rojo en su calendario el domingo 3 de diciembre, fecha de la maratón de Valencia. Era el día señalado para debutar en la prueba reina del atletismo y, de paso, para buscar una plaza en esta distancia para los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, Mayo no estará en la ciudad del Turia.

Unas molestias en la rodilla izquierda le han impedido completar una preparación adecuada en las últimas semanas. “La semana siguiente a la media maratón de Valencia -donde batió el récord de España de la distancia- empecé a sentir algo de dolor. Lo intenté atacar con agresividad con el ‘fisio’, me hice una resonancia y se vio que no revestía gravedad”, cuenta Mayo. Fueron buenas noticias, ya que se descartaba una lesión importante -de hecho ya considera el problema “solucionado”-, pero las molestias le impidieron entrenar como debía.

“Eran las jornadas en las que debía meter más volumen de kilómetros, así que ya iba tarde con toda la preparación”, señala el atleta zaragozano. La maratón, y más siendo la primera, no se puede preparar de cualquier manera. Los atletas deben ‘afinar el tiro’ para buscar cuál es el mejor lugar y el mejor momento para lograr una buena marca. “Un debut no se puede afrontar de cualquier manera. La maratón no te deja muchas oportunidades, hay que estar muy seguro de que llegas bien a la prueba que eliges, porque luego no tienes mucho más margen”, apunta.

Esa nueva oportunidad llegará en Sevilla. El 18 de febrero, la ciudad hispalense celebra su maratón, que además es el Campeonato de España de la distancia. “El campeón de España, si logra la mínima, tiene billete asegurado para los Juegos Olímpicos, así que puede ser una buena oportunidad”, señala Mayo.

El recordman de España de media maratón tiene ahora, por tanto, más tiempo para afrontar su objetivo. Estos días poco a poco vuelve a los entrenamientos para comprobar que esa rodilla izquierda ya está en perfectas condiciones. Y el mes que viene se subirá a Bronchales para trabajar en altitud y llegar en el punto de forma perfecto a Sevilla.

El cambio de plan es un contratiempo en unas semanas que estaban siendo perfectas para Mayo, con su récord de España de media maratón -con la cuarta mejor marca europea de la historia, 59 minutos y 39 segundos-, que además le valió ser elegido como mejor atleta europeo del mes de octubre.