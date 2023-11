El Barbastro espera llenar el Municipal ante el Almería

Jugadores, directivos y miembros de la junta directiva de la U.D. Barbastro, aficionados, escolares del colegio de los Escolapios y concejales del Ayuntamiento, entre ellos el de Deportes, han seguido con expectación este mediodía desde el auditorio del Centro de Congresos la eliminatoria de la segunda fase de la Copa del Rey y que finalmente ha deparado un choque ante el Almería.

Hasta Madrid habían viajado el presidente Rafa Torres, el vicepresidente Pablo Bravo, el federativo barbastrense José Luis Torres y el goleador rojiblanco Adriá De Mesa. Desde el auditorio Luis Aragonés donde se ha celebrado el sorteo, el presidente del club rojiblanco Rafa Torres destacaba la gesta para el club por poder jugar ante “un Primera División, un hecho histórico. Nunca la UD Barbastro ha jugado con un Primera División”, recalcaba.

Había expectación en la ciudad del Vero por conocer al rival y se soñaba con un grande como el Betis, el Valencia, Sevilla, la Real Sociedad o el Athletic de Bilbao, sobre todo equipos vascos en aras de conseguir una buena taquilla en el Municipal, como apuntaba un aficionado. De ahí que no se ha ocultado cierta decepción cuando el ex jugador del Sevilla F.C. Diego Capel sacó la papeleta de la bola con el nombre de la U.D. Almería.

Antes de la mano inocente sevillista, Adria De Mesa, el delantero leridano que certificó con su gol ante la Ponferradina el histórico pase de la U.D. Barbastro, había desatado los aplausos del auditorio cuando enseñó la papeleta de su equipo. Habían salido ya el Betis, el Sevilla, el Getafe y el Valencia, por lo que el público seguía en vilo el nombre de la papeleta que portaba Capel: UD Almería. El nombre fue recibido entre aplausos y algún lamento. Todo en un ambiente de fiesta que no se va a empañar pues el reto es llenar el Municipal en el próximo partido en el puente de la Constitución. Así lo expresó el vocal delegado de la U.D. Barbastro, José Antonio Fierro: “Es un placer jugar ante un equipo de Primera. Cualquier rival era bueno para el club y la ciudad y un premio para el conjunto que consiguió la temporada pasada clasificarse para la Copa del Rey y para el equipo que ha conseguido pasar la eliminatoria. ¿Por qué no vamos a luchar y soñar con pasar la eliminatoria?”. El objetivo de la junta será superar los 1.700 espectadores que acudieron al campo “y llenar el Municipal como sea. La gente va a estar apoyando al equipo y lo vamos a llenar. Este equipo se va a dejar la piel por pasar la eliminatoria, esto es fútbol y ¿por qué no puede ocurrir?”.

El capitán rojiblanco, Óscar Pérez, ‘Perso’, confesaba que “nos hubiera gustado otro rival, más cerca de los que juegan en Europa, pero estamos contentos de jugar con un Primera División y con muchas ganas de que llegue el día y que venga la máxima gente posible”. “Intentaremos volver a repetir lo que hicimos ante la Ponferradina y esperar a que nos toque un equipo de Supercopa”, aseguraba el capitán, quien animaba al aficionado a superar los 1.700 asistentes al campo.

Su compañero Kike Rusell estaba “muy contento por saber el rival. Almería hará que la ciudad se vista de gala y celebremos un día histórico para el club y la ciudad”.