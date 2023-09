Borja Iglesias abre la puerta a un posible regreso a la selección tras salida de Rubiales

El delantero del Betis Borja Iglesias expresó este martes su disposición a volver a la selección española, si fuera llamado por Luis de la Fuente, tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por sus actos en la celebración del título en el Mundial femenino, y después de que por ello anunciara su renuncia a jugar con España "hasta que las cosas cambien".

Cuestionado por este asunto a la salida del entrenamiento de la plantilla bética, Borja Iglesias declaró a las cámaras del programa El Chiringuito, del grupo Atresmedia, que "siempre" ha "querido ir a la selección, o sea, no es un problema de no querer ir".

Tras reconsiderar por la renuncia de Rubiales la decisión inicial que anunció el pasado 25 de agosto, el atacante gallego, que ha sido dos veces internacional con España, puntualizó que para regresar al equipo nacional absoluto "quedan muchas cosas todavía, tienes que meter goles" y que le llame el seleccionador, Luis de la Fuente.

Sobre la decisión de dimitir del ya expresidente de la RFEF tras el conflicto suscitado por sus actos en la celebración del título mundial femenino ganado por España, cuando se tocó los genitales en el palco y dio un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, Borja Iglesias dijo que cree que "era lo normal, ya está; un paso más y ya está".

El pasado 25 de agosto, el jugador bético hizo pública en sus redes sociales su renuncia temporal a la selección tras conocer que Rubiales no iba a renunciar a sus cargos.

"Vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", afirmó entonces, a la par que abogó "por un fútbol más justo, humano y decente".

Posteriormente, tras ofrecer en rueda de prensa el pasado 1 de septiembre la convocatoria de España para los partidos ante Georgia y Chipre, Luis de la Fuente dejó las puertas abiertas al regreso de Borja Iglesias al equipo nacional en un futuro si mejoraba su rendimiento en el Real Betis.

"Tengo una gran estima a Borja, tuvimos una relación fantástica en marzo. No viene por un tema deportivo. He considerado que hay otros delanteros, pero respeto las decisiones y estoy seguro de que estará encantado de venir a la selección. Los futbolistas españoles están obligados a venir, pero no querría a nadie que no esté a gusto. Mi relación con él es muy buena", dijo el seleccionador.