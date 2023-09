De la Fuente: "Borja Iglesias tiene las puertas abiertas de la Selección siempre que quiera venir si se le llama"

La ausencia de Borja Iglesias de la convocatoria de la selección española para los partidos ante Georgia y Chipre no se debe a su renuncia, como explicó el seleccionador Luis de la Fuente, que dejó las puertas abiertas a su regreso en un futuro próximo si mejora su rendimiento en el Real Betis.

"Tengo una gran estima a Borja, tuvimos una relación fantástica en marzo. No viene por un tema deportivo. He considerado que hay otros delanteros, pero respeto las decisiones y estoy seguro de que estará encantado de venir a la selección. Los futbolistas españoles están obligados a venir, pero no querría a nadie que no esté a gusto. Mi relación con él es muy buena", dijo en rueda de prensa.

Borja Iglesias anunció tras la asamblea en la que Luis Rubiales se negó a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que "por un fútbol más justo, humano y decente", renunciaba a jugar con la selección "hasta que las cosas no cambien".

"Borja Iglesias tiene las puertas abiertas siempre que quiera venir y si le llamara. Apelo siempre a la libertad, entiendo a su entrenador (Pellegrini) y que él piense lo que quiera. La libertad de expresión tiene que prevalecer. Dijo lo que sentía en ese momento e igual hoy no siente lo mismo", defendió el seleccionador.

Tras pedir disculpas por sus aplausos a Luis Rubiales en la asamblea de la RFEF, Luis de la Fuente descartó que tenga que dar explicaciones a sus jugadores al inicio de la concentración.

"Rotundamente, no, porque me conocen. Los que no me conocen, pueden tener otro pensamiento, pero ellos saben como soy, que me visto por los pies y los valores que tengo. Siempre me he comportado en el marco de máximo respeto de la igualdad de todos los derechos. No tengo ninguna duda para nada", afirmó con rotundidad.

"Hay que seguir trabajando y la Federación es ejemplo en materia de igualdad y derechos. Hasta ahora se sigue trabajando mucho y con especial interés en el fútbol femenino. En el masculino no se ha producido la circunstancia de que no quieran venir", añadió, y aseguró que no ha encontrado a ningún futbolista que le haya pedido no ser citado por la situación que vive la RFEF.