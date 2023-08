Iceta responde a Yolanda Díaz que el Gobierno actuó en el 'caso Rubiales' "antes" que la FIFA

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha subrayado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno actuó en el 'caso Rubiales' "antes" de que lo hiciera la FIFA y que ha sido "muy escrupuloso" en el proceso para evitar futuros recursos a la inhabilitación del presidente de la RFEF y alargarlo de "manera no deseada".

Iceta ha comparecido para dar cuenta de los pasos dados por el Ejecutivo un día después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, admitiese que el Gobierno actuó con "lentitud".

"Yo creo que es verdad que el Gobierno actúa con lentitud, y es más, he lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales", aseguró Díaz.

El ministro ha recordado que el CSD ha presentado dos peticiones razonadas ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por dos infracciones muy graves, una por "abuso de autoridad" y otra "por actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y el decoro deportivo".

"Estamos a la espera de conocer si el tribunal incoa el procedimiento contra Luis Rubiales como infracción muy grave. Una vez el tribunal admita a trámite la denuncia podremos convocar en 48 horas a la Comisión Directiva del CSD, donde vamos a proponer la suspensión del ex presidente de la RFEF hasta que no se produzca la resolución definitiva del tribunal", ha explicado.

Iceta, que ha hecho por un lado referencia a la "separación de poderes" y por otro a la "unidad" del Gobierno en la defensa de la igualdad, ha afirmado que el Ejecutivo avanza "con diligencia" y con "paso firme". "Todos queremos que este asunto se resuelva lo antes posible, pero también debemos garantizar que se haga con rigor y todas las garantías legales para evitar que un recurso pueda revocar las decisiones que se tomen", ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que el Ejecutivo ha actuado "tan pronto" como los mecanismos legales se lo han permitido y que en Sydney fue el primero en "condenar" la "actitud reprobable" de Luis Rubiales y calificó de "inaceptables" los hechos como lo hizo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Hemos sido muy escrupulosos en los procesos para evitar futuras impugnaciones y para que los recursoso, si los hay, puedan alargar el proceso de manara no deseada. Debemos ser rápidos en la respuesta, pero también eficaces. Hemos querido garantizar que las decisiones sean rigurosas jurídiamente", ha señalado.

En este sentido, el ministro de Cultura y Deporte ha relatado que el Gobierno ha decidido actuar "respetando la Ley del Deporte", ya que las federaciones tienen autonomía para nombrar a sus presidentes y proponer mociones de censura. "El Gobierno no puede decidir, nombrar ni cesar", ha apuntado.

Además, lo ha hecho "por iniciativa propia" y "respetando la independencia" de la RFEF. "Ni nos hemos reunido ni hemos hablado con ellos porque no queremos interferir interferir, y por ello el Gobierno esperó a que la Asamblea se pronunciara. Lamentablemente no se pronunció y, ante la inacción de la RFEF, actuamos de manera inmediata. El Gobierno puede actuar de manera reactiva, pero no preventiva", ha indicado

Ante las acusaciones de falta de celeridad en la respuesta del Ejecutivo, Iceta ha insistido en que actuó, en el marco de sus competencias, "antes de que lo hiciera la FIFA". "He leído que la FIFA se ha adelantado, pero el Gobierno llegó antes en el marco de sus competencias. No puede disolver una federación ni cambiar un presidente, pero sí instar al TAD a que lo haga", ha argumentado.

"Somos una sociedad moderna que abandera la igualdad entre hombres y mujeres, feminista, somos referentes en la conquista de derechos sociales, de avances en la igualdad y también en el deporte. Es inadmisible que comportamientos inaceptables empañen los avances conseguidos especialemente en el deporte, en el que se miran tantos niñas y niños. Es inaceptable que estos hechos hayan empañado un hito tan importante del que nos sentimos tan orgullosos como que la selección haya ganado el primer Mundial de su historia", ha sentenciado.

"El Tribunal marca sus plazos"

Iceta ha recalcado la independencia del TAD, que "marca sus plazos". "Que no haya una resolución el lunes no parece un plazo muy largo", ha indicado para desvelar la documentación que les ha requerido: los comunicados de la RFEF, de Jenni Hermoso y el sindicato Futpro, un video de la denuncia presentada por LaLiga y otro con las declaraciones de Hermoso al término del partido.

Asimismo, ha remarcado que "se acabó" cualquier discriminación a las mujeres en el mundo del deporte, aunque ha lamentado que se haya desatado por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino. "Se ha acabado. Estamos en una verdadera reacción social y deportiva que va a hacer de este país un país mejor", ha añadido.

Acerca de si le "incomoda" que Pedro Rocha sea el presidente en funciones de la RFEF, debido a su 'cercanía' a Rubiales, ha dicho que le gusta juzgar a la gente por sus actos. "Y hemos recibido con satisfacción la primera declaración que ha hecho en la que habla de una reestructuración profunda. Espero que los hechos sigan a las palabras", ha dicho.

Por último, ha pedido "respeto" por el TAD. "¿Que todos deseríamos que fuera más rápido? Y todos más uno desearíamos que no se hubieran producido los hechos que nos ha traído hasta aquí. Hemos sido muy rápidos. Estamos plenamente convencidos de que la denuncia va a ser atendida", ha reiterado.